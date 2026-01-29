Más del 10% de los nuevos estudiantes de la Unal en Medellín son víctimas del conflicto

Más del 10 por ciento de los nuevos estudiantes que ingresaron a la Universidad Nacional, sede Medellín, para cursar programas de pregrado son víctimas del conflicto armado que accedieron al claustro de educación superior a través del Programa de Admisión Especial (PAES).

En total, de acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Unal, esta semana entraron 1.566 alumnos nuevos para hacer su primer semestre dentro de la sede local de la principal alma máter pública del país, y de ellos 319 lo hicieron valiéndose de las modalidades que permite el PAES, siendo 164 personas que han resultado afectadas por el conflicto armado en el país.

Así mismo, entraron 320 estudiantes dentro de los programas de postgrados con que cuenta el claustro, los cuales fueron recibidos en un acto de bienvenida este miércoles.