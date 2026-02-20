Un taxista huyó tras chocar varios carros en un corregimiento de Medellín

La tranquilidad de los habitantes del sector Las Escalas en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur del Valle de Aburrá, se interrumpió de un momento a otro cuando escucharon un estruendo en plena vía pública.
Lea más: Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro
De inmediato, muchos se asomaron para ver qué ocurría, y se toparon con un taxista que, con su vehículo, había chocado con otros que estaban parqueados en la zona. Si bien varios vecinos intentaron detener al conductor, este emprendió la huida a gran velocidad dejando en medio de la zozobra a los que tenían sus carros estacionados allí.