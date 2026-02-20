x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Un taxista huyó tras chocar varios carros en un corregimiento de Medellín

Aunque los vecinos intentaron detenerlo, este huyó rápidamente del lugar evadiendo la responsabilidad. Conozca más detalles.

  • Así quedó captado el momento en el que el taxista, tras chocar otros vehículos aparcados en la vía, huye dando reversa. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así quedó captado el momento en el que el taxista, tras chocar otros vehículos aparcados en la vía, huye dando reversa. FOTO Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
bookmark

La tranquilidad de los habitantes del sector Las Escalas en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur del Valle de Aburrá, se interrumpió de un momento a otro cuando escucharon un estruendo en plena vía pública.

Lea más: Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro

De inmediato, muchos se asomaron para ver qué ocurría, y se toparon con un taxista que, con su vehículo, había chocado con otros que estaban parqueados en la zona. Si bien varios vecinos intentaron detener al conductor, este emprendió la huida a gran velocidad dejando en medio de la zozobra a los que tenían sus carros estacionados allí.

Uno de los habitantes que vive cerca al lugar de los hechos, logró captar a través de un video el momento justo cuando el taxista impacta a otro taxi que estaba aparcado en la vía. Mientras tanto, un hombre con un casco en su cabeza, quien pareciera ser motociclista, trató de impedir el escape del implicado, cosa que no consiguió ante la astucia que tuvo este para huir.

“Yo sentí un sonido muy bravo, entonces lo primero que hice fue salir de la habitación hacia el balcón a ver qué había pasado, cuando escuché una algarabía de la gente y vi que el taxista sólo estaba afanado por irse a pesar de haber chocado los otros carros. Sí nos molestó mucho, porque hizo los daños, quién sabe en qué estado, y se fue sin más”, dijo uno de los habitantes del sector, diferente a quien grabó el video.

¿Qué respondió la Alcaldía de Medellín?

Este medio consultó a la Secretaría de Movilidad sobre dicho suceso en el corregimiento de San Antonio de Prado, y lo que indicaron es que ya tienen conocimiento del caso y está bajo investigación.

Entérese: Agentes de tránsito en Medellín desatan polémica por uso de cascos abiertos y retiro de moto de propiedad privada

Cabe aclarar que aún no se ha revelado la identificación del taxista ni tampoco las razones exactas del hecho, por lo que no se puede afirmar si el conductor estaba o no bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia; o si el choque se produjo simplemente por perder el control del vehículo o por una falla mecánica.

Para reportar incidentes o accidentes de tránsito en Medellín, puede hacerlo a través de la línea de emergencia 123 y allí gestionar su solicitud con las autoridades viales. Si el choque involucra únicamente latas y no hay heridos, también puede exponer el caso en la página web medellin.gov.co/movilidad

Temas recomendados

Movilidad
Accidentes de tránsito
choque
Medellín
San Antonio de Prado
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida