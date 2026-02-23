Una de cada tres acciones de tutelas que se ponen en Medellín son contra Nueva EPS

En Medellín, la “capital de las tutelas de salud”, la Nueva EPS es la que más acciones tiene en su contra, por encima de cualquier otra Entidad Promotora de Salud (EPS). Según la Personería Distrital de Medellín, uno de cada tres requerimientos legales de este tipo es contra esa entidad, la cual está intervenida por el Gobierno Nacional.
De las 1.170 acciones de tutelas que se han interpuesto en el primer mes y medio de este año en Medellín por temas de salud, 390 fueron direccionados en contra de Nueva EPS, entre las tutelas iniciales y los procesos de desacato.