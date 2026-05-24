La peligrosa alerta médica en Medellín: el tusi estaría causando necrosis

Esta semana, un médico alertó en X (antes Twitter) un aumento inusual de jóvenes con isquemia en miembros inferiores — falta de irrigación sanguínea que puede derivar en amputación — vinculados al consumo de tusi. El trino se viralizó. Otros médicos respondieron que estaban viendo lo mismo.
Julián Camilo Vargas Roa, especialista en medicina de urgencias de Medellín, confirmó que desde mediados de abril han atendido cuatro casos de isquemia aguda en extremidades, en pacientes jóvenes de entre 28 y 35 años que no presentaban antecedentes médicos similares, pero que sí coincidían en el consumo de tusi.
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“Es un fenómeno extremadamente raro. Para que se produzca una isquemia aguda se requieren normalmente placas de grasa que afectan la circulación, lo que es frecuente en ancianos, hipertensos y diabéticos. Pero estos muchachos lo que tenían era vasoespasmo, un cierre importante de las arterias por vasoconstricción”, explicó.
Los cuatro fueron tratados en UCI y evolucionaron favorablemente, sin amputaciones.
La isquemia es como un infarto cardíaco causado por la falta de irrigación sanguínea en una parte del cuerpo. Cuando afecta las extremidades, los tejidos dejan de recibir oxígeno y pueden comenzar a morir. En casos graves, deriva en amputación.