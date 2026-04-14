En un solo día les prohibieron el ingreso por el José María Córdova a cuatro extranjeros que venían a hacer turismo sexual

En solo tres meses y medio que han transcurrido de este 2026, las autoridades migratorias en Antioquia ya han superado a la mitad de los viajeros extranjeros inadmitidos el año pasado por antecedentes de posible riesgo de abuso sexual, en especial contra niños y niñas. Le recomendamos leer: Migración expulsó a dos gringos: uno era influencer que promovía fiestas sexuales y hasta daba consejos para evadir controles migratorios Así lo informó Migración Colombia al informar del rechazo de cuatro visitantes que venían desde el exterior en las últimas horas, presumiblemente para ejercer el turismo con fines de explotación sexual.

En un solo caso, este lunes fue rechazado el ingreso de tres pasajeros de origen indio y nacionalidad estadounidense que venían en un avión adscrito a la aerolínea Copa procedente de Panamá y que arribó al aeropuerto José María Córdova. “Durante la entrevista migratoria y una revisión voluntaria de equipaje se logró establecer que los extranjeros venían al país con fines de explotación sexual. Entre los hallazgos se evidenció una cantidad excesiva de elementos de tipo sexual, lo que reforzó las sospechas de los oficiales”, dijo Migración Colombia en un comunicado.

¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos en 2026?

De esta manera se completan 38 extranjeros inadmitidos por el aeropuerto internacional ubicado en Rionegro (Oriente antioqueño) por causas similares hasta esta fecha, que son más de la mitad con relación a los 71 que se contabilizaron en todo 2025. A nivel nacional el guarismo hasta ahora alcanza las 50 personas, con un incremento significativo si se le compara con periodos previos, lo cual refleja la manera como se han fortalecido los controles para detectar este fenómeno ilegal, según Migración.

Luego, todos fueron retornados en otro avión hacia el Istmo para que continuaran su itinerario de retorno a EE. UU. Y horas más tarde, en el mismo terminal aéreo, fue inadmitido otro estadounidense, quien habría sido retirado de la policía de su país y, también en la entrevista de control migratorio habría admitido que su intención era también el turismo sexual.

En el segundo caso cayó un hombre que fue expulsado de la policía de Estados Unidos y confesó que venía a ejercer el turismo sexual. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN

Posteriormente y ante la decisión de las autoridades, tomó un vuelo de regreso con destino a Fort Lauderdale (Florida).