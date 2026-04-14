En un solo día les prohibieron el ingreso por el José María Córdova a cuatro extranjeros que venían a hacer turismo sexual

En solo tres meses y medio que han transcurrido de este 2026, las autoridades migratorias en Antioquia ya han superado a la mitad de los viajeros extranjeros inadmitidos el año pasado por antecedentes de posible riesgo de abuso sexual, en especial contra niños y niñas.
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Así lo informó Migración Colombia al informar del rechazo de cuatro visitantes que venían desde el exterior en las últimas horas, presumiblemente para ejercer el turismo con fines de explotación sexual.