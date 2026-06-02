Tres nuevos casos elevan a 80 los extranjeros inadmitidos este año por presunto turismo sexual en Medellín

La cifra de extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso a Colombia por presuntos vínculos con actividades relacionadas con la explotación sexual ascendió a 80 en Medellín y su área de influencia.
El más reciente caso ocurrió el día lunes 1 de junio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, donde Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos extranjeros tras detectar elementos que llevaron a las autoridades a impedir su entrada al país. La medida fue adoptada como parte de los controles migratorios que buscan prevenir delitos como la explotación sexual y la trata de personas.
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