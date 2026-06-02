Tres nuevos casos elevan a 80 los extranjeros inadmitidos este año por presunto turismo sexual en Medellín

La cifra de extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso a Colombia por presuntos vínculos con actividades relacionadas con la explotación sexual ascendió a 80 en Medellín y su área de influencia. El más reciente caso ocurrió el día lunes 1 de junio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, donde Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos extranjeros tras detectar elementos que llevaron a las autoridades a impedir su entrada al país. La medida fue adoptada como parte de los controles migratorios que buscan prevenir delitos como la explotación sexual y la trata de personas. Lea más: Autoridades de tránsito incrementarán redadas en Provenza, La 70 y otras zonas de rumba en Medellín

Según informó la entidad, las verificaciones realizadas por los oficiales durante el proceso de ingreso permitieron identificar situaciones que motivaron la inadmisión de los viajeros. Con estos tres nuevos casos, continúa aumentando el número de personas rechazadas bajo esta causal en la región.

Parte de los casos fueron identificados mediante entrevistas migratorias y alertas internacionales. FOTO: Jaime Pérez / Migración Colombia

Controles migratorios y detección de riesgos

El reporte se conoce días después de que Migración Colombia informara sobre la inadmisión de 12 ciudadanos estadounidenses durante un mismo fin de semana en el aeropuerto de Rionegro. De acuerdo con la autoridad migratoria, varios de esos viajeros presentaron inconsistencias durante las entrevistas realizadas al momento de su llegada al país. Además, se encontraron evidencias relacionadas con la contratación de servicios turísticos vinculados a fiestas exclusivas para extranjeros y actividades que podrían representar riesgos de explotación sexual. La entidad también indicó que algunos de los casos fueron identificados gracias a mecanismos de cooperación internacional y sistemas de alerta, entre ellos la plataforma Angel Watch, utilizada para intercambiar información relacionada con posibles riesgos asociados a delitos sexuales. La directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, explicó que las entrevistas migratorias permitieron detectar elementos que no coincidían con los motivos de viaje inicialmente declarados por algunos de los visitantes. “En uno de los casos, dos ciudadanos argumentaron inicialmente viajes turísticos o despedidas de soltero, pero las entrevistas de nuestros oficiales permitieron identificar itinerarios y servicios asociados a fiestas exclusivas, consumo de drogas y posibles escenarios de explotación sexual y trata de personas”, dijo.

Medidas para prevenir delitos