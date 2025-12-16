Temporada de diciembre ya deja tres niños menores de dos años quemados en Medellín

Tres niños menores de dos años, entre ellos dos bebés, hacen parte del saldo de personas quemadas que ha dejado esta temporada de fin de año en Medellín. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comuna Popular, en donde un menor de 10 meses quedó herido tras manipular unas chispitas mariposa cuando se encontraba en su casa. Le puede interesar: Qué desastre: lesionados por pólvora se duplicaron en Medellín y pabellones de quemados en Antioquia están al límite Según el reporte de las autoridades, este menor sufrió una quemadura de segundo grado en su mano de una extensión de por lo menos el 5% y tuvo que ser llevado a un centro asistencial.

Las quemaduras de segundo grado son aquellas en las que el daño no solo alcanza la primera capa de la piel (la más externa, denominada epidermis), sino también la segunda (denominada dermis). Estas lesiones se distinguen por la aparición de ampollas y representar un dolor muy intenso para los afectados. El segundo caso ocurrió en la comuna 13 (San Javier) cuando una menor de 1 año también resultó quemada. Siga leyendo: Menor de 14 años perdió dos dedos al prender un volador en el barrio Olaya Herrera, de Medellín En el caso de esta segunda niña, también se constató que pese a su corta edad, se encontraba manipulando un palito de chispitas en plena calle, bajo el cuidado de un adulto que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Al igual que en el primer caso, esta bebé sufrió una quemadura de primer grado en el 5% de su mano El tercer caso corresponde al de una niña menor de dos años, que resultó lesionada por jugar también con chispitas mariposa en un parque público de la comuna de El Poblado. Lea también: No aprenden: en Rionegro se registró otra “guerra de bengalas” en plena vía pública En este caso, la pequeña sufrió una quemadura de segundo grado en tres dedos de su mano izquierda.