EPM bate su propio récord de transferencias: le girará a Medellín $2,82 billones

Por tercer año consecutivo, EPM rompió el techo de las transferencias que cada año le consigna al Distrito de Medellín. En 2026 serán $2,82 billones, $160.000 millones más que el anterior récord que había fijado en 2025. Solo la consignación que EPM le enviará a la Alcaldía equivale a los que costarían dos metrocables de San Antonio de Prado, dos ampliaciones del Túnel de Oriente o 66 nuevos trenes para el metro.
Este flujo de recursos está ligado al desempeño financiero del Grupo EPM durante el ejercicio de 2025. En ese periodo, el conglomerado alcanzó ingresos cercanos a los $28,8 billones y una utilidad neta de $5,3 billones, un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Si se analiza la empresa de manera individual (sin sus filiales), los resultados arrojaron un beneficio de $4,9 billones.