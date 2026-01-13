Pedófilo gringo que se fugó de Medellín se cambió la identidad

El turista estadounidense Timothy Alan Livingston, quien hace dos años fue encontrado con dos niñas en un hotel de El Poblado, se cambió el nombre para intentar escabullirse de las autoridades.
La alerta fue emitida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en un reciente corte de cuentas que entregó sobre los operativos en contra de la explotación infantil en la ciudad, advirtió que el cerco transnacional para detener a aquel hombre se está estrechando.
Lea también: Islandés acusado de abusar sexualmente de una menor en Medellín fue enviado a la cárcel
Pese a que el mandatario distrital no entregó mayores detalles sobre los nuevos indicios en poder de las autoridades, sostuvo que tanto las entidades de Estados Unidos como las del país continúan en la caza de extranjeros que han pisado el suelo de Medellín presuntamente para participar de la explotación sexual de menores de edad.