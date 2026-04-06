Piden al Gobierno de EE. UU. ponerle lupa a suspensión de capturas de cabecillas en Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevaron ayer una alerta ante el Gobierno de Estados Unidos por la suspensión de las órdenes de captura en favor de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Argumentando no ver lógico que se les de tratamiento político a varios de estos líderes, muchos señalados de seguir cometiendo delitos, ambos mandatarios le pidieron a las agencias de ese país hacerle seguimiento al tema, advirtiendo además que muchos de ellos han sido requeridos por tener antecedentes de narcotráfico en ese país. En contexto: Federico Gutiérrez le pedirá al Congreso tumbar la ley de Paz Total tras suspensión de órdenes de captura de cabecillas Los pedidos se hicieron por dos vías. Mientras desde Medellín el alcalde Gutiérrez anunció estar recopilando información de inteligencia sobre los cabecillas para entregársela a entes como el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y el HSI; desde la Gobernación, Rendón visitó la embajada de Estados Unidos también para discutir el tema.

De igual forma, la suspensión generó una fuerte controversia por producirse en plena antesala de las elecciones presidenciales, generando para muchos la sensación de que se trataría de una injerencia en dichos comicios. “En la reunión que tuvo Petro con el presidente Trump le pusieron unas condiciones claras y era que ni el gobierno ni las estructuras criminales podrían interferir en el proceso electoral a la presidencia y aquí está pasando todo lo contrario. Estas solicitudes de levantar órdenes de captura contra 23 cabecillas son una intervención directa del gobierno para que las estructuras criminales ejerzan una presión ante las comunidades en la campaña electoral que hoy está viviendo Colombia”, planteó Gutiérrez. Lea también: Gobernación de Antioquia radica acción de nulidad contra resolución que da beneficios a cabecillas Entre tanto, en su reunión en la embajada, trascendió que el gobernador Rendón también entregó al embajador encargado un dossier con el prontuario de los cabecillas beneficiados por la suspensión, entre los que se encuentran alias como Tom, Douglas y Carlos Pesebre. En el espacio, el mandatario regional comentó el caso de alias ‘Calarcá’, a quien el gobierno todavía le tiene suspendida la orden de captura a pesar de ser el jefe de las disidencias que más daños han hecho en Antioquia. También dialogaron sobre el hecho de que no se ha podido conocer el contenido de los dispositivos que le fueron incautados al cabecilla precisamente en un retén en el departamento.