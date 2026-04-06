Piden al Gobierno de EE. UU. ponerle lupa a suspensión de capturas de cabecillas en Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevaron ayer una alerta ante el Gobierno de Estados Unidos por la suspensión de las órdenes de captura en favor de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Argumentando no ver lógico que se les de tratamiento político a varios de estos líderes, muchos señalados de seguir cometiendo delitos, ambos mandatarios le pidieron a las agencias de ese país hacerle seguimiento al tema, advirtiendo además que muchos de ellos han sido requeridos por tener antecedentes de narcotráfico en ese país.
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Los pedidos se hicieron por dos vías. Mientras desde Medellín el alcalde Gutiérrez anunció estar recopilando información de inteligencia sobre los cabecillas para entregársela a entes como el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y el HSI; desde la Gobernación, Rendón visitó la embajada de Estados Unidos también para discutir el tema.