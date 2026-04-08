¡Ojo! Gobernación de Antioquia también suspendió expedición de pasaportes por falla en plataforma anunciada por Cancilleria

Desde la mañana de este miércoles quedó suspendido el servicio en la oficina de expedición de pasaportes de la Gobernación de Antioquia. Según informó la administración departamental, esto se debe a fallas en la plataforma tecnológica que maneja directamente la Cancillería.

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“El sistema de expedición de pasaportes – SITAC– registra una caída a nivel nacional, lo que ha impedido la operación normal del trámite en gobernaciones, oficinas regionales, embajadas y consulados”, dijo la Gobernación a través de un comunicado.

De acuerdo con otras fuentes conocedoras del tema, las fallas se comenzaron a notar este martes, 7 de abril, por lo cual la Oficina reprogramó las citas que tenía durante esa jornada para el día siguiente, miércoles, confiando en que en ese lapso se podría dar la normalización.

Efectivamente, este 8 de abril el sistema comenzó a funcionar pero del Ministerio de Relaciones Exteriores dieron la orden de cancelar las operaciones hasta nueva orden.

Esto afectó a 1.700 personas que estaban programadas para realizar el trámite durante estos dos días, pues para el martes había más de 1.100 citas y no se pudieron atender 850, en tanto que para este miércoles había 1.140 y llegaron 913 usuarios, a los que fue necesario devolver.

Adicionalmente, no se tiene certeza acerca de quienes tienen la cita en el resto de la semana también la perderán.

Este departamento es uno de los pocos que tiene el privilegio de contar con una dependencia en su capital, en la cual se sacan los pasaportes, sin necesidad de que los ciudadanos se tengan que dirigir a Bogotá, con un consecuente gasto de tiempo y recursos adicionales.

Al día los funcionarios de la Oficina, que funciona en el primer piso del edificio del centro administrativo La Alpujarra, contiguo a la Asamblea Departamental, atienden entre 1.000 y 1.500 turnos que son pedidos previamente.

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Hasta ahora no hay claridad acerca de si el percance tiene que ver con los cambios que se han instaurado en la elaboración de este documento que es esencial para salir del país, pues desde el primero de abril entró en vigencia un nuevo modelo que

La promesa del Gobierno era que para los ciudadanos iba a ser más fácil acceder al pasaporte porque la producción quedaría en manos del mismo Estado colombiano.

“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, afirmó en su momento la Cancillería.

No obstante, lo acontecido da a entender que algo pudo haber fallado con el procedimiento.