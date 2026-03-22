Sistemas de Alerta Temprana: los vigías que no duermen para avisar a Medellín sobre riesgos

En Medellín y el Valle de Aburrá, una de las principales causales de emergencias en temporada de lluvias es el desbordamiento de las quebradas.
Producto de esto, en las últimas semanas se han registrado inundaciones en vías públicas, socavaciones como la de la Avenida El Poblado y afectaciones en viviendas aledañas a los caudales. Con el fin de mitigar los daños y tragedias, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se han instalado 29 Sistemas de Alertas Tempranas en diversas cuencas torrenciales de la ciudad, y otros 9 están en proceso de implementación.