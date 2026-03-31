x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Semana Santa en el Valle de Aburrá: Policía inspecciona fincas y piscinas para prevenir tragedias

Autoridades han ido a más de 40 establecimientos turísticos en Copacabana, Girardota y Barbosa.

  • Durante las visitas, se han capacitado a más de 200 prestadores de servicio. FOTO Policía Metropolitana.
    Durante las visitas, se han capacitado a más de 200 prestadores de servicio. FOTO Policía Metropolitana.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

Con el fin de garantizar entornos seguros para propios y extranjeros durante esta Semana Santa, la Policía, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adelanta diferentes acciones, entre ellas las visitas a múltiples destinos turísticos del norte del Valle de Aburrá.

Los municipios priorizados han sido Copacabana, Girardota y Barbosa, donde las autoridades han hecho presencia en centros vacacionales y de recreo que cuentan con piscinas u otros espacios acuáticos en sus instalaciones.

Lea más: Qué alistar, ¿el vestido de baño o el paraguas? Así estará el clima en Semana Santa en Antioquia

A la fecha, los uniformados han visitado más de 40 establecimientos turísticos y sensibilizado más de 200 prestadores de servicio. El principal objetivo, según las autoridades, es que los encargados de dichos lugares implementen las medidas necesarias de seguridad para prevenir accidentes, emergencias o tragedias, y más durante esta temporada que es de alta afluencia.

“Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la ley 1209 de 2008, promoviendo entornos seguros tanto para visitantes como para la comunidad”, dijo el Teniente Coronel Andrés Mauricio Castañeda, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana.

A su vez, la Policía reiteró la importancia del autocuidado, e hicieron un llamado de prevención y atención tanto a los prestadores de servicio como a los usuarios que dispondrán de la Semana Santa para visitar estos lugares.

“Finalmente, queremos hacer dos recomendaciones puntuales a los prestadores de servicios turísticos: primero, garantizar que todos los cuerpos de agua cuenten con las medidas de seguridad exigidas, incluyendo señalización, visibilidad y personal capacitado, y segundo, mantener vigilancia permanente sobre los usuarios, especialmente a los menores de edad para prevenir cualquier situación de riesgo durante esta temporada”, concluyó.

Entérese: Ojo con los cierres viales de esta semana en la vía al aeropuerto de Rionegro

En materia de seguridad, la Policía dispuso más de 600 uniformados en el Valle de Aburrá para garantizar la protección y el fácil traslado de las personas durante la Semana Mayor. Harán presencia en 317 iglesias del área metropolitana, de las cuales 78 están priorizadas.

Temas recomendados

Semana santa
Turismo
Policía
Viajes
turistas
Viajeros
Barbosa
Copacabana
Girardota
Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida