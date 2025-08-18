Una de cada 5 motos robadas en Medellín terminan en poder del Clan del Golfo

No necesariamente una moto que se roban en Medellín o el Valle de Aburrá aparece en esta subregión. Resulta que estructuras criminales que operan fuera del departamento, principalmente el Clan del Golfo, buscan estos vehículos para movilizarse en sus territorios. De acuerdo con investigaciones, se estima que de las 4.548 motos hurtadas en el departamento, el 20% van a parar a manos de este grupo armado.
Cabe destacar que, según registros de la Policía Nacional, del total de motos hurtadas en el departamento, 3.924 (86%) fueron en los 10 municipios del Valle de Aburrá y 3.088 (67%) se presentaron en hechos en Medellín.