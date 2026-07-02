Se reanudó juicio contra Daniel Quintero por Aguas Vivas, ¿su defensa está dilatando el caso?

La defensa de las personas implicadas en el caso Aguas Vivas no prosperó en lo que el Distrito, acreditado como víctima, considera un nuevo intento de dilatar el proceso.

El escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.

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En este caso, el exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, está respondiendo por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García también está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.

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Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

Adicionalmente, hay tres particulares como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.

Al continuar este jueves en la tarde con la audiencia de acusación, los representantes de los imputados reiteraron su petición de que el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asuma un supuesto conflicto de intereses y en consecuencia no se le permita a la Alcaldía actuar como víctima.