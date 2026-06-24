¿Se acabó la mesa de paz de Itagüí? Visita de senadora Zuleta a la cárcel despertó rumores sobre fin del proceso

El rumor de la finalización de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí cada vez toma más fuerza. Tanto así que algunas asociaciones sociales ya lo dan por hecho, aunque desde el Gobierno Nacional indicaron que del tema ni siquiera se ha hablado. No obstante, una visita este martes a la prisión de la senadora Isabel Cristina Zuleta aumentó los rumores al respecto. Los primeros que salieron al paso a asegurar que las negociaciones dentro de esta prisión se habían dado por concluidos, luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del pasado domingo, fue la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

“La Corporación ha conocido, a través de fuentes confiables, versiones según las cuales ya se tomó la decisión de dar por terminados los espacios de conversación desarrollados en el marco de la política de Paz Total”, expresaron a través de su cuenta de X (@corpades). Algunas fuentes aseguraron que la visita de la congresista del Pacto Histórico, y quien lidera las negociaciones por parte del Gobierno Nacional, habría sido para informarle a los cabecillas de esta mesa que los diálogos no irían más ante el cambio del Gobierno, algo que todavía no se ha confirmado oficialmente. Entérese: Explosivos videos de la parranda en cárcel de Itagüí: particulares regulando el ingreso, carros de alta gama y “puertas abiertas de par en par” EL COLOMBIANO contactó a Jorge Mejía, integrante de esta mesa de negociación, quien aseguró que “hasta el momento, después de las elecciones no se ha hablado del tema y la mesa de negociación todavía sigue en pie”. Se espera en las próximas horas que haya un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional y de la Mesa de Paz Urbana para saber si las negociaciones, con conflictos desde abril pasado, continúan o si, en efecto, terminaron tras la victoria del abogado de la Espriella.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien ha sido una de las personas más vigilantes del proceso de paz en este centro penitenciario, indicó que la senadora Zuleta se reunió con todos los integrantes de la mesa para darles la noticia. “Ella llegó a la cárcel de Itagüí y se reunió con alias Douglas y los demás integrantes para informarles que se iban a levantar los diálogos. La razón es porque ella no puede garantizar los privilegios que ellos tienen con el cambio de gobierno”, aseguró la concejal. Le puede interesar: En video | Así fue el concierto de Nelson Velásquez a los cabecillas en la cárcel de Itagüí La mesa de negociación inició el 2 de junio de 2023 y en medio de este proceso se efectuaron dos pilotos contra la extorsión en Medellín, Bello e Itagüí, de los cuales no se conocieron resultados sólidos sobre sus efectos e incluso hasta se habló de estrategias para burlar los acuerdos establecidos.