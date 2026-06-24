¿Se acabó la mesa de paz de Itagüí? Visita de senadora Zuleta a la cárcel despertó rumores sobre fin del proceso

El rumor de la finalización de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí cada vez toma más fuerza. Tanto así que algunas asociaciones sociales ya lo dan por hecho, aunque desde el Gobierno Nacional indicaron que del tema ni siquiera se ha hablado. No obstante, una visita este martes a la prisión de la senadora Isabel Cristina Zuleta aumentó los rumores al respecto.
Los primeros que salieron al paso a asegurar que las negociaciones dentro de esta prisión se habían dado por concluidos, luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del pasado domingo, fue la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).