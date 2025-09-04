El Rolex de mi hermano es ‘chiviado’ y el Ferrari no es de él: exalcalde Daniel Quintero

“Falso: Si mi hermano tuviera Rolex o Ferraris lo sabría todo el mundo en Medellín. Habría fotos y videos por doquier”, escribió el exalcalde Quintero en su cuenta de X poco después de las siete de la mañana de este 4 de septiembre.

Estos elementos de gran valor cuyas imágenes fueron publicadas por EL COLOMBIANO, develarían las excentricidades y el poder económico alcanzado por el hermano mayor del exmandatario local, pues el vehículo que exhibe puede costar más de 1.500 millones de pesos y un Rolex del tipo que muestra en un video tendría un valor comercial que oscila entre 70 millones de pesos y hasta 200 millones, dependiendo de los detalles.

El exalcalde de Medellín y candidato a la Presidencia de la República Daniel Quintero madrugó este jueves a desmentir que su hermano Miguel tuviera un reloj Rolex y un carro Ferrari , con los que aparece alardeando en fotos que están en este momento en poder de investigadores.

Las imágenes que se mencionan fueron obtenidas en una búsqueda en teléfonos celulares de personas allegadas a Miguel Quintero y están en poder de la Fiscalía.

Según un investigador, mientras el Rolex se lo habrían dado a cambio de un contrato, el Ferrari lo habría recibido en Cartagena por otro asunto y al conocer las fotos este medio trató de comunicarse con Quintero en dos teléfonos distintos que han sido suyos, pero en ninguno de ellos respondió.

En la del Rolex, que está en un video, el mayor de los Quintero ríe a carcajadas mientras exhibe su mano izquierda en primer plano con el reloj en tonos dorado y plata.

Ya EL COLOMBIANO había develado en 2022 y a partir de una búsqueda en bases de datos públicas que Miguel Quintero poseía una camioneta Mazda doble cabina modelo 2018, color aluminio metálico, y un campero Toyota Prado blanco perlado modelo 2020, dos vehículos que sumarían unos 350 millones de pesos a sus activos.

Fuera de eso, a su nombre figura una casa finca en la parcelación Santana I, localizada entre Girardota y Copacabana. Esta propiedad de 2.500 metros cuadrados la adquirió en agosto de 2018 por $100 millones a de pesos, pero lo que realmente la hace valiosa fue la vivienda amplia y moderna que él construyó en su interior mucho después, al punto que hoy día puede costar más de $4.000 millones, en criterio de una fuente conocedora del negocio de propiedad raíz.

Igualmente, posee un apartamento de casi 82 metros cuadrados más un parqueadero en el sector de Castropol (El Poblado) con un valor comercial que se acercaría a los $600 millones y un lote rural en la vereda La Porquera de San Vicente Ferrer (Oriente antioqueño) que podría valer unos $250 millones.

En la actualidad, Leidy Johanna Saldarriaga, su esposa, promociona en la plataforma Airbnb una especie de mansión que tiene parecido con la que compró su cuñado Daniel en El Poblado, y un apartamento en ese mismo sector de la ciudad.

Con todo eso, siempre ha surgido la pregunta sobre la procedencia de su dinero, ya que los únicos cargos que se le han conocido públicamente son la representación de una empresa familiar, además de su temporada como concejal de Medellín (2012-2015) y un cargo dentro de Planeación Departamental durante la administración de Luis Pérez (2016-2019). Después de eso se dedicó a ser la sombra de Daniel durante la campaña que llevó a este último a la Alcaldía de Medellín, en 2019.

Ya con su hermano en el poder, varios testigos y funcionarios lo señalaban como un poder detrás del poder para la toma de decisiones. Pero además, de tramitar presuntas “mordidas” en contrataciones y de ser el “encargado” de cuatro entidades: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Instituto de Recreación y Deportes (Inder), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Metroparques. En tres de esas cuatro han avanzado procesos penales por presunto direccionamiento amañado del presupuesto.

El exalcalde confirmó en el mensaje de X que publicó que efectivamente la casa que promociona para alquileres de corta estancia su cuñada Leidy en internet es la suya, a la vez dijo que “el tal Rolex es un reloj chiviado” que incluso su hermano lo había tenido que buscar ahora porque lo tenía guardado en un cajón y ni siquiera se acordaba de este.

Con relación al Ferrari, apuntó que la foto es de 2019, cuando él ni siquiera era alcalde: “un vicio de montañero que tenía de tomarse fotos cada vez que le mostraban un carro ‘bonito’. Cuando me elegí Alcalde le pedí borrarlas para que no dijeran que eran de él. Así lo hizo”, apuntó Daniel Quintero.

En ambos casos, las fotos aparecen en el marco de las 25 investigaciones que hay abiertas en la Fiscalía acerca de los presuntos entramados corruptos que existieron en el periodo del exalcalde Quintero, tanto en la parte central de la administración distrital como en dependencias satélites.