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Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín

Las autoridades anunciaron más patrullajes, monitoreo con cámaras y operativos contra las redes que comercializan los equipos robados.

  • La modalidad más frecuente en el hurto a personas sigue siendo el atraco. En el robo de celulares, la modalidad creciente es el halado. Foto: EL COLOMBIANO.
    La modalidad más frecuente en el hurto a personas sigue siendo el atraco. En el robo de celulares, la modalidad creciente es el halado. Foto: EL COLOMBIANO.
  • Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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El robo de celulares sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los habitantes de Medellín. Ante las denuncias constantes por atracos en varios puntos de la ciudad, especialmente en las glorietas de la Avenida Regional, la Alcaldía y la Policía anunciaron un refuerzo de los operativos de vigilancia y control para intentar frenar este fenómeno.

La estrategia contempla patrullajes diferenciales de la Policía y el Ejército, monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad con visualizadores exclusivos y el despliegue de grupos de reacción motorizada en los sectores donde se ha detectado una mayor concentración de casos.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, uno de los puntos que recibe atención prioritaria es la glorieta de Aguacatala, por el alto flujo de trabajadores y estudiantes universitarios que transitan por el sector desde las primeras horas de la mañana y hasta altas horas de la noche.

Entérese: Condenan a banda que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín

”Se viene haciendo un trabajo importante con Policía e incluso con Ejército, donde se están haciendo patrullajes diferenciales y el acompañamiento a todas estas personas que ingresan de manera temprana y salen de manera tardía. También se viene haciendo este trabajo en otras glorietas que han sido identificadas por esta problemática”, señaló el funcionario.

Además de fortalecer la presencia en las calles, la administración anunció que busca golpear toda la cadena criminal que existe detrás del hurto de celulares. Para ello, adelanta investigaciones con la Fiscalía para intervenir establecimientos donde presuntamente se comercializan equipos robados, con operativos que incluirían allanamientos, cierres de locales y judicializaciones.

”También tendrán que saber que van a ir a la cárcel quien se preste para conectar con este delito y es el que vende lo robado, pero también el que compra lo robado. Aquí necesitamos hacer una estrategia integral contra todo el fenómeno”, agregó Villa.

Los puntos críticos

Aunque históricamente la comuna 10 (La Candelaria) ha concentrado el mayor número de robos de celulares en Medellín, las autoridades advirtieron que las glorietas de la Avenida Regional se han convertido en nuevos puntos críticos, donde los delincuentes aprovechan momentos de congestión vehicular y el paso de peatones para arrebatar los equipos.

El foco principal está en la glorieta de Aguacatala, aunque la Secretaría de Seguridad aseguró que otras intersecciones de este corredor vial también fueron priorizadas dentro de la estrategia de vigilancia.

Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín

Un delito que sigue golpeando a Medellín

Las cifras muestran que el hurto de celulares continúa siendo uno de los delitos de mayor impacto para la ciudadanía.

Durante 2025 fueron reportados 6.349 celulares robados en Medellín. Solo en los primeros meses de ese año ya se habían contabilizado 1.319 casos, es decir, cerca de 18 celulares hurtados cada día, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). El informe al 17 de julio de este año del Sisc, contabilizaba ya 13.133 hurtos a personas.

La modalidad más frecuente en el hurto sigue siendo el atraco. En robo de celulares, la modalidad creciente sigue siendo el halado, cuando los delincuentes arrebatan el celular de las manos de la víctima o lo extraen de los bolsillos en medio de aglomeraciones.

Las autoridades también han identificado que buena parte de estos equipos termina en redes de comercialización ilegal. En marzo de este año, durante un operativo en el centro comercial El Ópera, fueron encontradas más de 10.000 partes de celulares, entre pantallas, tarjetas madre, memorias y baterías, que presuntamente eran utilizadas para reparar otros equipos o ensamblar teléfonos que luego eran vendidos como usados.

Según la Secretaría de Seguridad, muchos de los celulares robados, especialmente los que quedan bloqueados, son desarmados para vender sus componentes en el mercado negro, lo que convierte el combate a estas redes en una de las principales apuestas de los nuevos operativos anunciados por la administración distrital.

Lea más: Los celulares que se roban para armar nuevos y venderlos en El Ópera

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los nuevos puntos críticos de robo de celulares en Medellín?
Aunque la Comuna 10 (La Candelaria/Centro) sigue concentrando altos índices, las autoridades priorizaron las glorietas de la Avenida Regional, con especial atención en la glorieta de Aguacatala. Allí, los delincuentes aprovechan la alta afluencia de estudiantes, trabajadores y las congestiones vehiculares para atracar o rapar los equipos.
¿Qué destino tienen los celulares robados en Medellín?
Muchos equipos son desbloqueados para su reventa ilegal, pero los que quedan bloqueados son ingresados al mercado negro del despiece. En operativos recientes en centros comerciales como El Ópera, las autoridades han incautado miles de partes (pantallas, tarjetas madre, baterías) destinadas al ensamblaje o reparación técnica informal.
¿Hay sanciones legales para quienes compran celulares robados?
Sí. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, enfatizó que la estrategia penal persigue tanto al delincuente que atraca como al que comercializa y al ciudadano que compra bienes robados, delito tipificado como receptación que conlleva penas de prisión.

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