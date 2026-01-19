Comparendos por exceso de velocidad cayeron 29 % con nuevo modelo de fotomultas en Medellín

El sistema de fotomultas en Medellín entró en una nueva etapa. Tras más de 20 años de operación bajo un modelo concesionado, el Distrito asumió directamente el control de las cámaras de detección de infracciones, con un giro en el enfoque: pasar de un esquema principalmente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, centrado en salvar vidas más que en imponer comparendos. En contexto: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la operación del sistema quedó en manos del Distrito mediante un convenio interadministrativo con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU). Con este cambio, los recursos que se recauden ya no irán en su mayoría a un privado, sino que ingresarán al Distrito, que solo pagará los costos administrativos del funcionamiento del sistema.

Adiós a las “cámaras trampa”

Uno de los anuncios principales es que todas las cámaras de fotodetección están ahora debidamente señalizadas. En total, se instalaron 202 señales verticales, ubicadas aproximadamente a 200 metros, 100 metros y en el punto exacto donde se encuentran las cámaras, además de avisos en piso y pasacalles. El mandatario aseguró que ya no habrá cámaras ocultas ni puntos sorpresa. La idea, recalca, es advertirle al conductor para que reduzca la velocidad, respete los semáforos y cumpla las normas, evitando la infracción antes de que ocurra.