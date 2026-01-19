x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Comparendos por exceso de velocidad cayeron 29 % con nuevo modelo de fotomultas en Medellín

La Alcaldía de Medellín entregó un balance de la primera semana del nuevo modelo de fotomultas en la capital antioqueña.

  • Cámara de fotomultas ubicada en la avenida 33. FOTO: Julio César Herrera
    Cámara de fotomultas ubicada en la avenida 33. FOTO: Julio César Herrera
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 4 horas
bookmark

El sistema de fotomultas en Medellín entró en una nueva etapa. Tras más de 20 años de operación bajo un modelo concesionado, el Distrito asumió directamente el control de las cámaras de detección de infracciones, con un giro en el enfoque: pasar de un esquema principalmente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, centrado en salvar vidas más que en imponer comparendos.

En contexto: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la operación del sistema quedó en manos del Distrito mediante un convenio interadministrativo con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU). Con este cambio, los recursos que se recauden ya no irán en su mayoría a un privado, sino que ingresarán al Distrito, que solo pagará los costos administrativos del funcionamiento del sistema.

Adiós a las “cámaras trampa”

Uno de los anuncios principales es que todas las cámaras de fotodetección están ahora debidamente señalizadas. En total, se instalaron 202 señales verticales, ubicadas aproximadamente a 200 metros, 100 metros y en el punto exacto donde se encuentran las cámaras, además de avisos en piso y pasacalles.

El mandatario aseguró que ya no habrá cámaras ocultas ni puntos sorpresa. La idea, recalca, es advertirle al conductor para que reduzca la velocidad, respete los semáforos y cumpla las normas, evitando la infracción antes de que ocurra.

De acuerdo con el balance preliminar presentado por el Distrito, tras la señalización total de las cámaras y el inicio de la campaña “Queremos tu vida, no tu plata”, ya se empezaron a ver reducciones en los registros de fotomultas.

En la última semana de diciembre se reportaron 1.102 infracciones por exceso de velocidad, mientras que en la primera semana de enero la cifra bajó a 786, lo que representa una reducción del 29%. También se evidenció una disminución del 27% en comparendos por SOAT vencido y del 21% por revisión técnico-mecánica, atribuida a una estrategia de avisos previos por mensajes de texto, correos y llamadas a los propietarios de vehículos.

Lea también: Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

Otra de las novedades es el sistema de notificaciones anticipadas. Las autoridades están enviando recordatorios cuando el SOAT o la revisión técnico-mecánica están próximos a vencerse, con alertas 30 días, 15 días y 8 días antes, y notificaciones diarias una vez se cumple la fecha límite.

El alcalde pidió a los ciudadanos que mantengan actualizados sus datos en el RUNT, para poder recibir estos avisos y evitar sanciones innecesarias.

Hay que recordar que en 2025, Medellín reportó una reducción del 10,2 % en muertes por accidentes de tránsito frente a 2024, con 32 fallecidos menos. Sin embargo, las motocicletas continúan siendo el actor más vulnerable, al concentrar más de la mitad de las muertes en las vías.

