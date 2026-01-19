hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Las impactantes imágenes que dejó el trágico choque de trenes en España

hace 2 horas

2026-01-19 14:3:12

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió el lunes “absoluta transparencia” sobre las causas del accidente ferroviario que dejó al menos 39 muertos el domingo en el sur del país, y cuyo saldo todavía podría aumentar....