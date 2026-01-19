Comparendos por exceso de velocidad cayeron un 29% con el nuevo modelo de fotomultas en Medellín

El sistema de fotomultas en Medellín entró en una nueva etapa. Tras más de 20 años de operación bajo un modelo de concesión privada, el Distrito asumió directamente el control de las cámaras de detección de infracciones, con un giro en el enfoque: pasar de un esquema principalmente sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, centrado en salvar vidas más que en imponer comparendos.
Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desde el 1 de enero, la operación del sistema quedó en manos del Distrito mediante un convenio interadministrativo con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU).
Con este cambio, los recursos que se recauden ya no irán en su mayoría a un privado, sino que ingresarán al Distrito. Con este dinero se pagarán los gastos administrativos del funcionamiento del sistema y también se destinarán a inversiones en infraestructura vial, transporte público, modernización de la red semafórica y campañas de seguridad vial.
“No queremos es que entren recursos al Distrito, queremos es que la gente respete las normas de seguridad en las vías, como la velocidad, como el no pasarse los semáforos en rojo y otras normas que son fundamentales”, expresó el mandatario.