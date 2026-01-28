x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín

¿Cómo está la movilidad en Medellín? Fuerte aguacero con granizo y tormenta eléctrica colapsa la Avenida Regional y Las Vegas. Conozca los puntos críticos, vías cerradas y el reporte del Siata.

  • Situación a las 3:30 p.m. de este miércoles en el sur del Valle de Aburrá. Fotos: capturas de video
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un soberbio aguacero ha caído en la tarde de este miércoles en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Aunque hasta el momento no se registran grandes deslizamientos ni pérdidas de vidas humanas por las inundaciones, la movilidad de la ciudad colapsó y algunas vías principales se inundaron.

Inundaciones en la Avenida Las Vegas y Centro Comercial Monterrey

Así como algunos comercios y viviendas aledañas a esas vías principales, como es el caso de la Avenida Las Vegas, a la altura de la estación Poblado del Metro y el centro comercial Monterrey.

Incluso el asfalto de la vía en la glorieta de Monterrey sobre la Avenida Las Vegas se despegó y el paso de los vehículos está restringido.

Este, hay que recordarlo, es uno de los puntos críticos que tiene el cause del río Medellín y está plenamente identificado por las autoridades locales y ambientales su vulnerabilidad ante la caída de fuertes lluvias.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez informó que los equipos de bomberos y de atención de riesgos y desastres atienden las emergencias en diferentes partes de la ciudad, especialmente en el sector de El Poblado.

Según el reporte que entregó el mandatario no hubo personas lesionadas, pero las afectaciones incluyeron la caída de un árbol sobre un carro en la calle 7, la caída de un muro en la carrera 31 sobre varios vehículos que estaban estacionados e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta.

La lluvia se descolgó sobre el Valle de Aburrá sobre las 2:26 p.m. según el Sistema de Alertas Tempranas, Siata. A esa hora ya había presipitaciones de moderada a alta intensidad en Bello y el occidente de Medellín.

Lluvias que se desplazaron hacia el suroriente y los diferentes municipios del Valle de Aburrá.

En apenas 10 minutos ya empezó a caer granizo en algunas zonas del occidente de Medellín y las lluvias llegaron hasta Copacabana, Itagüí, La Estrella y Envigado.

Sobre las 3:10 p.m. en 7 de las estaciones meteorológicas del sistema se registraron vientos extremos y en 8, fuertes.

Vías colapsadas: Estado actual de la movilidad en Medellín

Según la secretaría de Movilidad hay grandes congestiones en las dos calzadas de la Avenida Regional a la altura del Inem y de Homecenter.

Asímismo, está cola´psada la Avenida las Palmas en ambos sentidos y hay paso restringido en la la Trv 7A con Cr. 29D, debido a el desplome de material sobre la vía.

Asimismo, el tráfico avanza a paso lento por la Avenida Las Vegas.

Recuerde manejar con precaución.

Recomendaciones y líneas de emergencia ante inundaciones en Medellín

Ante la persistencia de las lluvias y la saturación de los suelos en el Valle de Aburrá, el Dagrd y el Cuerpo de Bomberos de Medellín recomiendan a la ciudadanía seguir estos protocolos para evitar tragedias:

- Reporte emergencias: Ante cualquier inundación, caída de árboles o movimientos en masa, comuníquese de inmediato con la Línea Única de Emergencias 123.

- Evite puntos críticos: No intente cruzar deprimidos viales (como el de la Feria de Ganado o San Juan) si observa espejos de agua, ya que el nivel puede aumentar en segundos.

- Limpieza de desagües: Se insta a los comerciantes y residentes de zonas como Las Vegas y El Poblado a mantener rejillas y alcantarillados libres de basuras para facilitar el drenaje.

- Monitoreo en tiempo real: Siga las cuentas oficiales del @siatamedellin para conocer la trayectoria de las tormentas y evitar desplazamientos innecesarios durante las alertas rojas.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Seguirá lloviendo en Medellín el resto del día?
Según el pronóstico del Siata, se mantiene la probabilidad de precipitaciones moderadas durante la noche. Se recomienda monitorear el radar en tiempo real, ya que el fenómeno de La Niña está intensificando las tormentas eléctricas en el Valle de Aburrá este 2026.
¿Quién responde por los daños de un árbol caído sobre un vehículo?
Si el árbol estaba en espacio público, la reclamación se hace ante la Alcaldía de Medellín. Si cuenta con seguro “todo riesgo”, su aseguradora cubrirá el daño por eventos de la naturaleza. Documente siempre con fotos y el reporte del 123.
¿El Aeropuerto Olaya Herrera suspendió operaciones por el aguacero?
Durante el pico de la tormenta eléctrica, las operaciones suelen restringirse por seguridad. Se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas o en las redes oficiales de la Aeronáutica Civil antes de desplazarse a la terminal.
¿Cómo saber si mi zona está en riesgo de inundación?
El Siata dispone de un mapa de riesgos por comunas. Sectores aledaños a las quebradas La Presidenta, La Picacha y el río Medellín (altura Monterrey) son zonas de monitoreo constante. Manténgase alerta a las sirenas de emergencia comunitarias del Dagrd.

