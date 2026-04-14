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Jardín Buen Comienzo de San Antonio de Prado se renovó y tiene 320 cupos disponibles

Tras casi ocho meses de obras, Medellín finalizó el mantenimiento del jardín infantil Buen Comienzo en San Antonio de Prado, con una inversión superior a $426 millones para mejorar la atención a la primera infancia.

  • Las obras de mantenimiento del jardín Buen Comienzo en San Antonio de Prado incluyeron mejoras en infraestructura, juegos infantiles y redes eléctricas. FOTO: Empresa de Desarrollo Urbano
    Las obras de mantenimiento del jardín Buen Comienzo en San Antonio de Prado incluyeron mejoras en infraestructura, juegos infantiles y redes eléctricas. FOTO: Empresa de Desarrollo Urbano
El Colombiano
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hace 4 horas
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Después de casi ocho meses de intervención, este martes finalizaron las obras de mantenimiento del jardín infantil Buen Comienzo en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. La inversión superó los $426 millones y el jardín tendrá 320 cupos.

La ejecución estuvo a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y contempló el mantenimiento de juegos infantiles como toboganes y columpios, impermeabilización, adecuaciones en estructuras metálicas, redes eléctricas y sistema contra incendios, así como enchapes, divisiones en acero inoxidable y pintura general.

También le puede interesar: ¿Cómo inscribir a un niño en Buen Comienzo en Medellín? Ya empezaron las matrículas

Esta es una de varias sedes de Buen Comienzo que están siendo intervenidas en la ciudad. También avanzan trabajos similares en Manantiales (Villa del Socorro), Montecarlo (Manrique) y Calazanía (San Cristóbal). Además, se adelanta la ampliación del jardín infantil El Pinal. En total, estas inversiones superan los $3.000 millones.

Las obras buscan mejorar las condiciones de infraestructura para garantizar espacios seguros y adecuados para más de mil niños matriculados, favoreciendo su desarrollo integral.

En Medellín, los jardines infantiles y centros de Buen Comienzo proyectan cubrir el 85 % de la primera infancia durante 2026, beneficiando a más de 87.000 niños y mujeres gestantes. El programa, operado también con aliados como Comfama, aporta entre el 70 % y el 80 % de la nutrición diaria de los menores y ha contribuido a reducir la desnutrición aguda al 0,4 % en 2025.

Lea más: En un año estaría listo el Jardín de Buen Comienzo en Palmitas

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