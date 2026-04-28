Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas

Las autoridades realizaron este lunes una gran redada que se tomó varias de las zonas más críticas del centro de Medellín.
En medio del operativo, efectivos de la Policía y del Ejército verificaron los antecedentes de más de 1.200 personas y realizaron cientos de requisas, que dejaron un saldo de 95 armas blancas incautadas y la imposición de múltiples órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia o a las normas de tránsito.
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Según precisó la Secretaría de Movilidad de Medellín, la acción se centró en varios puntos estratégicos, como la Avenida de Greiff, los bajos del viaducto de Metro por la carrera Bolívar, el sector de Barbacoas, las inmediaciones de la iglesia de la Veracruz, Tejelo y Rojas Pinilla.
Todos estos puntos son algunos de los que más denuncias por microtráfico, consumo de estupefacientes y otras actividades ilegales concentran en la zona céntrica de Medellín.
De igual forma, varios locales comerciales que estarían incumpliendo con las normas fueron sancionados con la suspensión de sus actividades.