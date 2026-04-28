Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas

Las autoridades realizaron este lunes una gran redada que se tomó varias de las zonas más críticas del centro de Medellín. En medio del operativo, efectivos de la Policía y del Ejército verificaron los antecedentes de más de 1.200 personas y realizaron cientos de requisas, que dejaron un saldo de 95 armas blancas incautadas y la imposición de múltiples órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia o a las normas de tránsito. Le puede interesar: Cayó alias “Duber”, presunto líder de la banda que roba relojes de lujo en Medellín Según precisó la Secretaría de Movilidad de Medellín, la acción se centró en varios puntos estratégicos, como la Avenida de Greiff, los bajos del viaducto de Metro por la carrera Bolívar, el sector de Barbacoas, las inmediaciones de la iglesia de la Veracruz, Tejelo y Rojas Pinilla. Todos estos puntos son algunos de los que más denuncias por microtráfico, consumo de estupefacientes y otras actividades ilegales concentran en la zona céntrica de Medellín. De igual forma, varios locales comerciales que estarían incumpliendo con las normas fueron sancionados con la suspensión de sus actividades.

“Durante esta jornada se incautaron 95 armas blancas, se aplicaron medidas correctivas, se inmovilizaron motos y se realizó la suspensión de 11 establecimientos comerciales que estaban incumpliendo la ley”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien planteó que la operación hace parte de una ofensiva focalizada en el Centro y que ha permitido que en lo corrido de este año el hurto a personas se haya disminuido en un 25% y a establecimientos comerciales en un 63%. Además de verificar los antecedentes de miles de personas y de efectuar requisas, en los controles también se reprendieron ocupaciones irregulares en el espacio público. Lea también: Intento de hurto en fila del Burger Master acabó en balacera con dos heridos en El Poblado, Medellín Asimismo, las autoridades inmovilizaron vehículos que estarían transgrediendo las normas de tránsito. En los operativos, también se identificó a varias personas señaladas de estar involucradas en prácticas delictivas, por lo que la Secretaría señaló haber dejado a disposición de otros entes dicha información, como parte de las investigaciones que avanzan para desmantelar las estructuras ilegales que operan en la zona.