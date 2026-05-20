Con puentes peatonales de madera buscan comunicar sectores de difícil acceso en los barrios de Medellín

Así como a nivel macro, hay ríos que dividen países y departamentos, en la ciudad existen quebradas que fungen como barreras entre barrios y los puentes que se tienden sobre ellas garantizan la comunicación entre las comunidades.

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Por eso la Alcaldía de Medellín ha instalado 54 estructuras de este tipo, construidas en madera inmunizada, para garantizar la movilidad entre sectores que se asientan cerca de afluentes o con condiciones geográficas difíciles, teniendo en cuenta que estamos en una urbe construida en buena parte en medio de montañas.

El plan se viene desarrollando desde el año pasado y ya completa en total 567 metros lineales distribuidos en comunas como Robledo, Doce de Octubre,

Buenos Aires, Guayabal, Laureles-Estadio, Belén, La América, Villa Hermosa, San Javier, El Poblado, Castilla y Santa Cruz.

Estos nuevos puentes facilitan la conexión entre barrios y reducen riesgos para peatones en trayectos cotidianos que muchas veces comprenden las rutas de los niños para ir al colegio, de los integrantes del hogar para hacer sus compras en supermercados vecinos o simplemente para los chicos ir a jugar con sus vecinos.

“Lideramos la gestión ambiental de la ciudad con un enfoque de encuentro y conectividad (...) Estos puentes hacen de las quebradas no límites, sino puntos de encuentro, y permiten que estemos cerca del agua, con asombro, con respeto, que nos maravillemos de la belleza y del potencial natural de nuestra ciudad. Avanzamos en la construcción de un distrito verde y sostenible, sacando lo mejor de nuestro territorio”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.