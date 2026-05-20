Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Habla el padre de Yuliana Samboní, a casi 10 años del asesinato de la niña a manos de Rafael Uribe Noguera

La menor de siete años fue asesinada el 4 de diciembre de 2016, luego de ser secuestrada por Rafael Uribe Noguera, quien actualmente cumple su condena en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar.

  • El padre de Yuliana Samboní habló del asesinato de su hija 10 años después. FOTOS: Colprensa
    El padre de Yuliana Samboní habló del asesinato de su hija 10 años después. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El asesinato de Yuliana Samboní cumplirá 10 años, un caso que sigue conmocionando al país y que abrió un debate sobre los límites de la crueldad humana.

Rafael Uribe Noguera está pagando una condena en prisión por este caso, ocurrido el 4 de diciembre de 2016 en un apartamento ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según las investigaciones, el hombre actuó en medio de un comportamiento influenciado por el consumo de drogas y desviaciones sexuales.

Lea también: “Vivimos con miedo”: familia de Yuliana Samboní, la niña asesinada por Rafael Uribe Noguera, tras 8 años del feminicidio

Juvencio Samboní, padre de la niña de 7 años, decidió contar una vez más lo difícil que ha sido para su familia superar este episodio a casi una década de lo sucedido.

En el pódcast Más Allá del Silencio, del periodista Rafael Poveda, relató cómo fueron aquellos momentos en los que Uribe Noguera llegó hasta el sector donde se encontraba la menor y la raptó, obligándola a subirse a una camioneta luego de pedirle ayuda con una supuesta dirección.

Cabe resaltar que el secuestro de la niña ocurrió cerca de su vivienda, en el sector de Bosque Calderón Tejada, junto a los Cerros Orientales, mientras que el crimen se cometió en el edificio Equus 66, ubicado en la calle 64 con carrera tercera.

Entérese: Yuliana Samboní: el crimen que indignó a Colombia

Sin embargo, el padre de Yuliana, quien hoy tendría 16 años, cree que el arquitecto no actuó solo en el rapto de la menor, ya que quien conducía la camioneta era el propio Uribe Noguera.

La casa de Yuliana Samboní. FOTO: Colprensa
La casa de Yuliana Samboní. FOTO: Colprensa

“Yuliana tenía 7 años y era una niña con fuerza que gritaba muy duro. Nosotros no escuchamos llantos ni gritos. De pronto él aseguró las puertas del carro para que no la escucháramos”, recordó.

“También me he quedado con la duda de si él actuó solo o si hubo alguien más que le ayudó. No sé cómo hizo para ir manejando y al mismo tiempo sostenerla a ella con la fuerza que tenía. ¿Qué pasó ahí? Si actuó solo o alguien le ayudó, no sé. Lo sabrá Dios y lo sabrá él,”, agregó.

Juvencio estaba en la habitación en aquel momento, pero afirmó que nunca escuchó a su hija gritar cuando la subieron a la camioneta, un vehículo que había sido visto por un niño de la misma edad de ella.

Rafael Uribe Noguera cumple su condena en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Lo último que se conoció es que ha recibido rebajas de pena por realizar bocetos y trabajos relacionados con su profesión de arquitecto dentro del centro penitenciario.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Cárceles
Violación
Hacinamiento carcelario
Judicial
Maltrato infantil
Entrevistas
Asesinato
niños
niñas
Menores de edad
menores
Prisioneros
Maltrato
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos