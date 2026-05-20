Habla el padre de Yuliana Samboní, a casi 10 años del asesinato de la niña a manos de Rafael Uribe Noguera

El asesinato de Yuliana Samboní cumplirá 10 años, un caso que sigue conmocionando al país y que abrió un debate sobre los límites de la crueldad humana.

Rafael Uribe Noguera está pagando una condena en prisión por este caso, ocurrido el 4 de diciembre de 2016 en un apartamento ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según las investigaciones, el hombre actuó en medio de un comportamiento influenciado por el consumo de drogas y desviaciones sexuales.

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Juvencio Samboní, padre de la niña de 7 años, decidió contar una vez más lo difícil que ha sido para su familia superar este episodio a casi una década de lo sucedido.

En el pódcast Más Allá del Silencio, del periodista Rafael Poveda, relató cómo fueron aquellos momentos en los que Uribe Noguera llegó hasta el sector donde se encontraba la menor y la raptó, obligándola a subirse a una camioneta luego de pedirle ayuda con una supuesta dirección.

Cabe resaltar que el secuestro de la niña ocurrió cerca de su vivienda, en el sector de Bosque Calderón Tejada, junto a los Cerros Orientales, mientras que el crimen se cometió en el edificio Equus 66, ubicado en la calle 64 con carrera tercera.

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Sin embargo, el padre de Yuliana, quien hoy tendría 16 años, cree que el arquitecto no actuó solo en el rapto de la menor, ya que quien conducía la camioneta era el propio Uribe Noguera.