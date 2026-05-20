Medicina Legal confirma que cuerpo hallado en Apulo corresponde a Yulixa Toloza

La Fiscalía General informó que el cuerpo hallado a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, según confirmó Medicina Legal este miércoles.
La identificación fue realizada en medio de las investigaciones adelantadas junto con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras continúan los análisis para establecer la causa de la muerte.
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