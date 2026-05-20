Medicina Legal confirma que cuerpo hallado en Apulo corresponde a Yulixa Toloza

La Fiscalía General informó que el cuerpo hallado a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, según confirmó Medicina Legal este miércoles. La identificación fue realizada en medio de las investigaciones adelantadas junto con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras continúan los análisis para establecer la causa de la muerte. Siga leyendo: Este fue el procedimiento que le aplicaron a Yulixa, ¿por qué puede ocasionar la muerte en las manos equivocadas?

Medicina Legal avanza en análisis forense del cuerpo de Yulixa Toloza encontrado en Apula

El director de Medicina Legal señaló para Noticias RCN que “por la complejidad con la que llegó el cuerpo de Yulixa Toloza podría tardar días determinar la causa de su muerte”. Además, confirmó que “acaban de culminar el proceso de la plena identificación que concluyó que sí corresponde a Yulixa Toloza”. La Fiscalía indicó que el hallazgo del cuerpo se produjo durante las labores investigativas desarrolladas en coordinación con unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el caso y establecer responsabilidades.

Fiscalía pedirá extradición de capturados por crimen de Yulixa Toloza en Venezuela

La Fiscalía también informó que solicitará en extradición a Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, capturados en Venezuela por su presunta participación en el crimen de Yulixa Toloza, ocurrido tras su salida de un centro de estética. Las detenciones se realizaron en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa, durante operativos adelantados por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP), en cumplimiento de una notificación azul de Interpol.

Capturas y proceso de extradición

La entidad explicó que la solicitud se sustentará en el Tratado Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de julio de 1911 en Caracas por Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. La tercera persona capturada es Eduardo David Ramos, señalado como el falso cirujano que habría practicado el procedimiento estético ilegal a Yulixa Toloza. Las autoridades venezolanas también detuvieron a la propietaria del centro de estética Beauty Láser ML y a su pareja, requeridos por la justicia colombiana por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio.

Según el reporte divulgado por el periodista venezolano José Marcano en X, la pareja fue interceptada en el municipio de Guanare cuando regresaba desde Colombia junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de Delgado. El arresto ocurrió en la parroquia Quebrada de la Virgen y, de acuerdo con el comandante de la Policía Estadal de Portuguesa, Luis Alberto Morales Guerrero, el procedimiento fue coordinado por el comisario Freddy Segovia, director del SIP-Guanare. El oficial indicó que las dos personas permanecen bajo custodia mientras avanzan las acciones legales entre ambos países.

Así ocurrió la desaparición de Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza comenzó el pasado 13 de mayo, cuando ingresó a un establecimiento del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para practicarse una lipólisis láser. Según relató su amiga Amalia Pardo a Blu Radio, horas después del procedimiento la encontró en un estado delicado. “Ella estaba muy mal, ella hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, afirmó. También aseguró que el personal insistía en que se la llevara del lugar pese a que la mujer permanecía sedada y con dificultades para mantenerse en pie. Lea también: Con total desconocimiento prometían “resultados seguros sin dolor”: así operaba el centro estético del caso Yulixa Toloza Amalia señaló que no le permitieron trasladarla a un centro médico y que recibió versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante la tarde y la noche. “Nos dijeron que a las 7 y media se había despertado alterada y que se había querido ir”, relató. Más tarde, según dijo, dejaron de responder llamadas y mensajes. “Nos bloquearon de los números, no volvieron a contestar”. Durante una inspección posterior, autoridades encontraron otra mujer intervenida en el lugar y evidencias de una posible alteración de la escena. El caso quedó en manos de la Policía Judicial y la Sijín, mientras avanzaban las labores de búsqueda que terminaron con el hallazgo del cuerpo en Apulo, Cundinamarca.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza? El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado por la Fiscalía y la Policía a un costado de una carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, luego de labores de investigación tras reportarse su desaparición en Bogotá. ¿Quiénes son los capturados por el crimen de Yulixa Toloza? Fueron capturados en Venezuela los ciudadanos Edinson Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado (dueños de la estética), junto a Eduardo David Ramos, el falso cirujano que operó de manera ilegal a la víctima. ¿De qué delitos acusan a los implicados en el caso de Yulixa Toloza? La justicia de Colombia los requiere por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento de homicidio y alteración o destrucción de material probatorio.