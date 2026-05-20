“Primero debo hablar con el presidente”: Pep Guardiola cerca de salir del Manchester City

Pep Guardiola afirmó que se reunirá con la dirección del Manchester City al término de la temporada sobre su posible salida, después de que un empate 1-1 el pasado martes 19 de mayo en Bournemouth pusiera fin a las esperanzas de su equipo de ganar la Premier League.

El resultado en el Vitality Stadium confirmó al Arsenal como campeón tras una espera de 22 años. Numerosas informaciones publicadas el lunes señalaban que Guardiola dejaría el cargo de DT del City tras el último partido de la Premier League, el domingo contra el Aston Villa.

“Podría decir que me queda un año de contrato y, por las conversaciones que he tenido durante muchos, muchos años, siempre, según mi experiencia, cuando anuncias lo que sea que anuncies durante la competición, el resultado es malo”, dijo Guardiola a Sky Sports.

“Entienden que la primera persona con la que tengo que hablar es con mi presidente; entre los dos decidimos que, cuando terminemos la temporada, nos sentaremos y hablaremos, es así de sencillo, y después tomaremos una decisión”, agregó el laureado entrenador catalán.