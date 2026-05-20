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“Primero debo hablar con el presidente”: Pep Guardiola cerca de salir del Manchester City

El director técnico catalán, Pep Guardiola, puede dejar el Manchester City después del último partido de la temporada ante Aston Villa

  • Pep Guardiola ganó 20 títulos con el Manchester City. FOTO: GETTY
    Pep Guardiola ganó 20 títulos con el Manchester City. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Pep Guardiola afirmó que se reunirá con la dirección del Manchester City al término de la temporada sobre su posible salida, después de que un empate 1-1 el pasado martes 19 de mayo en Bournemouth pusiera fin a las esperanzas de su equipo de ganar la Premier League.

El resultado en el Vitality Stadium confirmó al Arsenal como campeón tras una espera de 22 años. Numerosas informaciones publicadas el lunes señalaban que Guardiola dejaría el cargo de DT del City tras el último partido de la Premier League, el domingo contra el Aston Villa.

“Podría decir que me queda un año de contrato y, por las conversaciones que he tenido durante muchos, muchos años, siempre, según mi experiencia, cuando anuncias lo que sea que anuncies durante la competición, el resultado es malo”, dijo Guardiola a Sky Sports.

“Entienden que la primera persona con la que tengo que hablar es con mi presidente; entre los dos decidimos que, cuando terminemos la temporada, nos sentaremos y hablaremos, es así de sencillo, y después tomaremos una decisión”, agregó el laureado entrenador catalán.

“Tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, porque cuando jugamos la FA Cup, cuando jugamos la Premier League, solo tengo una cosa en la cabeza: intentar llevar al equipo al punto más alto”, indicó Guardiola.

De confirmarse, la marcha del antiguo entrenador del Barça y del Bayern de Múnich pondría fin a uno de los ciclos más exitosos de la historia de los banquillos en el fútbol inglés. Desde que el técnico de 55 años asumiese el cargo en 2016, el City ha ganado 20 trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

Maresca, el apuntado para continúar el legado

Vincenzo “Enzo” Maresca, técnico italiano de 46 años que dirigió a Chelsea entre 2024 y 2025, es el apuntado a continuar el proceso de Guardiola en el banquillo de los “Citizens”. Maresca jugó en clubes como la Juventus, Fiorentina o Sevilla, justamente en la misma posición en la que jugó como profesional Pep Guardiola, mediocampista.

El italiano ya estuvo en el Manchester City entre 2020 y 2021 con el equipo sub-23. Maresca ganó la Premier League 2 (el torneo inglés de la categoría). Después de su primer paso en Inglaterra, Maresca volvió a Italia a dirigir al Parma. En 2024 asumió el Chelsea, equipo con el que consiguió la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

“El Chelsea perdió un entrenador y persona increíble”, mencionó Pep Guardiola en enero tras el despido repentino del italiano.

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Los medios locales aseguran que ya existe un acuerdo verbal entre los Sky Blues y Maresca para que sea el director técnico hasta 2028, esto, después de que Guardiola anuncie su salida del club.

Lea también: ¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

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