Atención | Procuraduría abre investigación por supuesto ingreso irregular de Nelson Velásquez a rumba de cabecillas en la cárcel de Itagüí

Tras el escándalo del momento en el Valle de Aburrá, producto de la rumba vallenata, con cantante incluido, en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí con los jefes de las bandas delincuenciales, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación por el presunto ingreso irregular del cantante Nelson Velásquez al centro penitenciario.
De acuerdo con el ente regulatorio, “la actuación disciplinaria se originó tras conocerse, a través de medios de comunicación, que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por las (ppl) -Población/Persona Privada de la Libertad- sin autorización oficial”.
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Simultáneamente, esta medida da paso a que se investigue e individualice a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, quienes presuntamente contribuyeron a que se llevara a cabo la parranda.
Este viernes 10 de abril, la Procuraduría Regional de Antioquia irá a la Cárcel de Itagüí con el objetivo de hacer una revisión en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, y además, hará una inspección disciplinaria a la Dirección Nacional del INPEC.