Atención | Procuraduría abre investigación por supuesto ingreso irregular de Nelson Velásquez a rumba de cabecillas en la cárcel de Itagüí

Tras el escándalo del momento en el Valle de Aburrá, producto de la rumba vallenata, con cantante incluido, en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí con los jefes de las bandas delincuenciales, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación por el presunto ingreso irregular del cantante Nelson Velásquez al centro penitenciario. De acuerdo con el ente regulatorio, “la actuación disciplinaria se originó tras conocerse, a través de medios de comunicación, que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por las (ppl) -Población/Persona Privada de la Libertad- sin autorización oficial”. Lea más: Escándalo por rumba con cantante vallenato en la cárcel de Itagüí: “El penal se convirtió en un resort para el crimen” Simultáneamente, esta medida da paso a que se investigue e individualice a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, quienes presuntamente contribuyeron a que se llevara a cabo la parranda. Este viernes 10 de abril, la Procuraduría Regional de Antioquia irá a la Cárcel de Itagüí con el objetivo de hacer una revisión en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, y además, hará una inspección disciplinaria a la Dirección Nacional del INPEC.

Las repercusiones del “zafarrancho”

Producto de la rumba vallenata en la cárcel de Itagüí, el Gobierno Nacional informó que los encuentros con los jefes de las bandas que están presos allí y son voceros en la estrategia de paz urbana, quedan suspendidos hasta nueva orden. En un comunicado, la delegación de representantes del gobierno de Gustavo Petro, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, manifestó su rechazo a lo ocurrido este miércoles, cuando aconteció la mencionada rumba que tuvo artistas reconocidos, trago por montones y servicio de catering para la provisión de alimentos desde fuera del penal. “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, dice el documento. A la vez, respaldaron las medidas adoptada por la dirección del Inpec, entidad que anunció en horas de la mañana la salida del director y el coordinador de la guardia de la Cárcel de Itagüí, así como la apertura de investigación contra siete funcionarios que estaban de servicio cuando sucedió la fiesta.

¿Qué dijo el manager del artista?

Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante, habló con La FM y El Tiempo sobre el motivo por el cual su representado terminó cantando en el centro penitenciario. “No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, afirmó Díaz a uno de los medios mencionados y agregó que ellos no son “investigadores”. Respecto al pago, el equipo del artista respondió que ya han tenido relación con el intermediario. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, dijo el mánager. A su vez, aclararon ante el medio radial que el cantante “se presenta donde es contratado” y que no tiene relación directa con cabecillas o integrantes de las organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Bloque de preguntas y respuestas.

¿Cuánto le pagaron al artista que se presentó?

Ingreso de personas, licor, artistas y posibles fallas de vigilancia.

¿Cuánto le pagaron al artista que se presentó?

Por la fiesta dentro de la cárcel, que generó dudas sobre control y cumplimiento de condiciones.

¿Cuánto le pagaron al artista que se presentó?

Presuntamente cabecillas de bandas recluidos en el penal.

¿Cuánto le pagaron al artista que se presentó?