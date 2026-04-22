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Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios señalados de agresión durante un comparendo en Medellín

El Ministerio Público investiga un operativo ocurrido en el Parque Bolívar el pasado 5 de abril.

  • En un video, difundido en redes sociales, los grupos de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín fueron captados agrediendo a un ciudadano venezolano. Al parecer, los agredidos estarían cometiendo varias infracciones en el Parque Bolívar. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    En un video, difundido en redes sociales, los grupos de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín fueron captados agrediendo a un ciudadano venezolano. Al parecer, los agredidos estarían cometiendo varias infracciones en el Parque Bolívar. FOTO: TOMADA DE VIDEO
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer un operativo realizado por un grupo de servidores de la Alcaldía de Medellín y algunos policías, señalados presuntamente de abusar de su fuerza durante un operativo en el Parque Bolívar.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando se hizo público un video en el que se observaba a varios gestores de espacio público, identificados por portar camisa azul y pantalón caqui, abordando a un hombre cerca al atrio de la Catedral Metropolitana, en el Centro de Medellín.

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En las imágenes, captadas cuando ya la situación era tensa, logra observarse cómo varios de esos funcionarios reducen a un hombre, en compañía de la Policía.

El video generó rápidamente una controversia, luego de que desde varios sectores se cuestionara si servidores que no ejercen funciones de policía estaban facultados para detener a una persona.

Uno de los mayores críticos fue el presidente Gustavo Petro, quien aprovechó la situación para republicar el video a través de sus redes sociales y calificar lo ocurrido como una supuesta violación de los derechos humanos.

“Le ordeno a la policía nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece está arremetida de bandas fascistas a sueldo público”, dijo.

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Posteriormente, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, respondió a los señalamientos y a su vez sostuvo que el presidente desinformaba.

De acuerdo con el funcionario distrital, la situación se desencadenó cuando los servidores públicos se encontraron con el implicado orinando y consumiendo droga en ese parque.

“Los hechos son claros: ciudadanos extranjeros orinando y consumiendo droga en un parque de Medellín al frente de la Catedral y en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a nuestros gestores por cumplir con su deber de solicitarles que no lo hicieran. Se activaron los procedimientos legales para todos los casos: comparendos y traslados por protección adelantados por la Policía”, dijo el funcionario.

Villa agregó que los implicados ya tenían antecedentes por causar problemas de orden público.

“No son precisamente mansas palomas. En Medellín se respeta la norma, se defiende a la gente y se respalda la seguridad y el orden”, agregó.

Tras ese cruce de versiones, el 6 de abril la Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Según expresó el ente local, en la indagación se buscaba individualizar a los funcionarios implicados y posteriormente revisar si habían cometido faltas disciplinarias.

Bajo ese panorama, la Procuraduría también anunció este 21 de abril la apertura de otra indagación, señalando que inicialmente también sería amplia.

“El Ministerio Público busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos y se ordenaron la práctica de las pruebas pertinentes por los hechos que son materia de averiguación”, anticipó el ente de control nacional.

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