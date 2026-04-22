Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios señalados de agresión durante un comparendo en Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer un operativo realizado por un grupo de servidores de la Alcaldía de Medellín y algunos policías, señalados presuntamente de abusar de su fuerza durante un operativo en el Parque Bolívar.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando se hizo público un video en el que se observaba a varios gestores de espacio público, identificados por portar camisa azul y pantalón caqui, abordando a un hombre cerca al atrio de la Catedral Metropolitana, en el Centro de Medellín.
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En las imágenes, captadas cuando ya la situación era tensa, logra observarse cómo varios de esos funcionarios reducen a un hombre, en compañía de la Policía.
El video generó rápidamente una controversia, luego de que desde varios sectores se cuestionara si servidores que no ejercen funciones de policía estaban facultados para detener a una persona.