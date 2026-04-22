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El millonario negocio del turismo y la hospitalidad con la nueva ruta de la moda en Heimtextil Medellín 2026

El Sistema Moda incursiona en la hospitalidad y el interiorismo. Heimtextil Colombia 2026 conectará en Medellín a la industria textil con el millonario turismo global.

  • Más allá de la exhibición tradicional, la feria apostará por mostrar el diseño en acción a través de espacios inmersivos. FOTO: Inexmoda.
    Más allá de la exhibición tradicional, la feria apostará por mostrar el diseño en acción a través de espacios inmersivos. FOTO: Inexmoda.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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Escalar en el mundo de la moda ya no se limita exclusivamente al diseño de vestuario o al precio. Ante un consumidor cada vez más exigente, el Sistema Moda ha encontrado un terreno fértil para su expansión con la hospitalidad y el turismo. Así se dio a conocer en el lanzamiento de Heimtextil Colombia.

Estas dos industrias, en conjunto, mueven un mercado global de 3,9 billones de dólares, y representan una oportunidad para el tejido empresarial colombiano.

Con esta premisa, la ciudad se prepara para recibir la tercera edición de Heimtextil Colombia 2026. Entre el 28 y el 30 de abril, Medellín será el epicentro donde más de 4.000 asistentes y 120 expositores de más de diez países se darán cita para conectar la oferta textil con las demandas del hogar, el diseño de interiores y el negocio contractual.

La feria, organizada por Inexmoda bajo la licencia de Messe Frankfurt, busca consolidar al país como la plataforma de negocios clave en América Latina.

Puede leer: Conozca el Paquete Completo: el “todo en uno” que impulsa a la industria textil en Colombiatex 2026

Heimtextil 2025.
Heimtextil 2025.

Una industria que redefine su crecimiento en Colombia

Los números hablan por sí solos y explican la urgencia de esta diversificación. Mientras que el mercado global de vestuario y calzado superó los 1,8 billones de dólares en 2024 (con una proyección de crecimiento marginal cercana al 1%), el segmento de hogar y jardín aporta 1,2 billones adicionales.

Sin embargo, el verdadero gigante es el mercado de viajes y alojamiento, avaluado en 3,9 billones de dólares.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, enfatizó en que hoy el crecimiento de la industria no depende únicamente de “cuánto vendemos, sino de hacia dónde somos capaces de expandirnos con nuestra propuesta de valor”.

Por eso, agregó que la hospitalidad y el turismo abren una oportunidad concreta para que las empresas del Sistema Moda lleven su ADN creativo a nuevos escenarios. “Este es el momento de asumir que el textil y la confección no solo visten personas, también construyen experiencias”.

Siga leyendo: “Hoy el gran tema en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”

La hospitalidad como motor de expansión comercial

El turismo en América Latina experimenta un auge, superando los niveles prepandemia con una recuperación del 103%. En Colombia, la llegada sostenida de viajeros internacionales está redefiniendo los espacios.

Hoy en día, hasta el 70% de los turistas reconoce que la calidad de los textiles influye directamente en su percepción sobre un alojamiento.

Esto convierte al textil en una pieza fundamental para la hotelería, la gastronomía, la salud y la vivienda. En el ámbito del negocio contractual, proveer a gran escala permite a las marcas diversificar sus ingresos y pisar fuerte en mercados internacionales.

De hecho, firmas y diseñadores colombianos ya están marcando la pauta en este salto como Cala de la Cruz, Juan de Dios y Alado; y Johanna Ortiz y Juan Pablo Socarrás. Todos ellos han comenzado a llevar su lenguaje creativo al hogar, integrando identidad y sostenibilidad en objetos y espacios que el mercado global demanda.

Heimtextil 2025.
Heimtextil 2025.

Para la próxima semana, Heimtextil Colombia 2026 ha estructurado una muestra comercial robusta que integra categorías como cama, baño, cocina, interiorismo y hospitalidad.

La feria contará con una Muestra Colombia para exaltar el talento nacional, y una Selección Asia diseñada para suplir las necesidades de volumen.

Participarán empresas de Colombia, India, Italia, Pakistán, Turquía y China, buscando cerrar negocios con compradores internacionales provenientes de Perú, México, Panamá, Ecuador, Chile, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.

Toda esta transformación estará apalancada por el Foro de Tendencias Inexmoda y el Set de Conocimiento Inexmoda, donde expertos como Camilo Herrera y Fernando Fajri analizarán las nuevas formas de habitar, el comportamiento del consumidor y la evolución de la cadena de valor.

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