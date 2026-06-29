Reto que dejan vehículos eléctricos en Medellín: ¿qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil?

Mientras usted espera que un semáforo peatonal le dé paso, puede ver todo tipo de vehículos eléctricos: patinetas, bicicletas y triciclos y hasta los glamourosos carros Tesla. Todos ellos forman parte de los casi 12.000 automotores que circulan por Medellín y el Valle de Aburrá. Ante esto hay una pregunta que vale la pena hacerse, aunque sus verdaderos alcances podrían verse dentro de unos años: ¿La ciudad está preparada para disponer adecuadamente de la cantidad de baterías que estos vehículos usan una vez termine su vida útil? No es un asunto menor debido a que una batería de ion-litio abandonada en un relleno sanitario –o quemada o manipulada incorrectamente– puede liberar sustancias peligrosas como el fluoruro de hidrógeno (un gas altamente tóxico y corrosivo), generando incendios o contaminando suelos y fuentes hídricas.

La preocupación es compartida por algunas empresas del sector como Lito, la cual indicó que el crecimiento de la movilidad eléctrica representa un reto importante para la cadena de gestión de residuos, haciendo cada vez más necesario fortalecer los procesos de recolección, trazabilidad, aprovechamiento y responsabilidad de productores e importadores, con el fin de garantizar un manejo ambientalmente adecuado de las baterías.

¿Qué dice la norma?

El Área Metropolitana recordó que, según la Resolución 0851 de 2022, las baterías de litio (usadas principalmente en los vehículos) están reguladas bajo la categoría de “pilas y acumuladores” diferenciándoles de entre las pilas primarias (no recargables) y los acumuladores (recargables). Ante esto, la entidad detalló que, según la misma resolución, a estos elementos se les aplican unos porcentajes de recogida para su disposición final adecuada desde 2023 y hasta 2044. Para los acumuladores de ion-litio utilizados en vehículos eléctricos, la norma establece este porcentaje en 0,5% en 2024, pero aumentando gradualmente hasta alcanzar el 31% en 2035 y más del 65% a partir de 2044. Estas metas son de obligatorio cumplimiento y están directamente relacionadas con la cantidad de productos puestos en el mercado. Entérese: Personas que se transportan en patineta y bicis eléctricas aumentaron un 204% en 2026 “La Resolución 0851 contempla que no todas las baterías que contienen litio se encuentran cobijadas por esta regulación. Para definir el mecanismo de gestión aplicable es necesario revisar las características del producto, su ficha técnica y la clasificación arancelaria correspondiente. Con base en esto, se determina si la batería debe gestionarse como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico (Raee) o como Residuo Peligroso (Respel). Actualmente, son ocho las empresas gestoras que realizan la gestión de Raee y tienen Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental”, comentó. El Área Metropolitana aclaró que se encarga de la evaluación, aprobación, control y seguimiento de la normativa para las actividades de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición de este tipo de residuos, sin embargo, detalló que no es su responsabilidad la disposición final de estos elementos y solo se enfoca en la promoción de su gestión ambientalmente adecuada por medio de actividades de educación. “Se promueve que los consumidores realicen la entrega de las baterías al final de su vida útil a los proveedores, fabricantes, distribuidores o programas posconsumo autorizados para este tipo de equipos del transporte eléctrico”, detalló la entidad.

¿Quién dispone de las baterías?

Si el Área no se encarga de recolectarlas, la duda es quien sí lo hace. Ante esto, Mauricio González –líder de la Dirección de Residuos de EPM– recordó que en Colombia, la responsabilidad sobre la gestión al final de las baterías tras el fin de su vida útil recae en los importadores, fabricantes y comercializadores. “Estos deben garantizar su recolección y tratamiento adecuado. Por su parte, el propietario del vehículo debe entregar la batería a la empresa donde adquirió el vehículo o a los canales autorizados”, señaló. La disposición de las baterías no requiere una infraestructura nueva. Según la empresa Servipilas, afortunadamente en Medellín existe una red consolidada que vincula a varias empresas. “La infraestructura utilizada para el manejo de baterías eléctricas es la misma que opera para otros residuos electrónicos. Es decir, ya tenemos una infraestructura montada”, comentaron. La entidad detalló que, una vez recolectadas, las baterías son entregadas a gestores especializados que realizan la separación de materiales y el aprovechamiento de sus componentes. Además, las baterías de litio tienen una ventaja ambiental importante: cerca del 90 % de sus materiales puede recuperarse y reincorporarse a nuevos procesos. Por ejemplo, los plásticos, metales y otros componentes son reciclables, mientras que los residuos considerados peligrosos reciben tratamientos especializados. Le puede interesar: Envigado estrena la primera red pública de carga para carros eléctricos del país: ¿cómo funcionará? González opinó en la misma línea e indicó que la ciudad también dispone de un ecosistema que integra capacidades empresariales, tecnológicas y de innovación orientadas al diagnóstico, segunda vida y aprovechamiento de baterías de vehículos eléctricos. “Un ejemplo es BATx, empresa del portafolio de Ventures EPM, que durante más de cinco años desarrolló capacidades para evaluar el estado de salud de baterías de vehículos eléctricos y transformarlas en nuevos sistemas de almacenamiento de energía”, dijo.

¿A tiempo o “colgados”?

Aunque el tema comienza a generar inquietud entre ciudadanos y expertos ambientales, el grueso de estas baterías aún no les ha llegado el momento de ser dispuestas. Aún así, el tiempo sigue corriendo. Según explicaron los consultados, las baterías de litio utilizadas en vehículos eléctricos e híbridos están diseñadas para durar alrededor de diez años. Debido a que el mercado de este tipo de vehículos comenzó a expandirse de manera significativa en Colombia hace casi siete años, actualmente son muy pocas las baterías que han alcanzado el final de su ciclo de vida.