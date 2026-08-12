Alcalde Eder confirmó que en Cali hay 8 puntos donde podría haber sobrevivientes

Tras 48 horas de haber ocurrido el terremoto de 7,4 que devastó a gran parte del suroccidente de Colombia, en Cali, una de las zonas más críticas, el alcalde Alejandro Eder confirmó que hay 8 puntos en la ciudad donde hay una mayor posibilidad de encontrar personas con vida.
Así lo reconoció el mandatario caleño en conversación con Blu Radio, donde dio detalles de las labores de rescate que se han adelantado en las calles de la capital vallecaucana. Ante este medio destacó los rescates que se dieron en la Torre Limonar.
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El mandatario sostuvo que las primeras 72 horas luego de un terremoto son las más críticas, y teniendo en cuenta que ya han pasado 48, pues el sismo fue a las 7:34 del lunes 10 de agosto, se están intensificando las labores de rescate de sobrevivientes.
En medio de la búsqueda, Eder confirmó que hay 8 puntos identificados donde podrían haber sobrevivientes. “Estos ocho puntos son donde estimamos que hay mayor probabilidad de vida”.
Igualmente, de esos lugares subrayó que “hay cuatro puntos donde hay contacto con personas que están atrapadas”. En estas edificaciones colapsadas, las personas ya han respondido al llamado de los rescatistas.
El mandatario resaltó que para identificar a posibles sobrevivientes se ha hecho “a punta de oído”, pero además se han usado radares que detectan el calor humano y micrófonos.
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