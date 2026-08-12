Ara y D1 se suman con toneladas de alimentos para los damnificados por el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto dejó daños materiales, personas afectadas y una emergencia que mantiene a las autoridades y organizaciones humanitarias concentradas en atender las necesidades más urgentes. En medio de esta situación, el sector empresarial también comenzó a movilizar recursos para apoyar a las comunidades damnificadas. Entre las compañías que anunciaron iniciativas están Tiendas Ara y D1, que preparan ayudas en alimentos, productos de primera necesidad y mecanismos para ampliar las donaciones. Lea más: Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

Ara entregará 39 toneladas de alimentos a los damnificados

Tiendas Ara informó que activó la entrega de 39 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, una ayuda cuyo valor se estima en cerca de $200 millones. Juan Camilo Dueñas, director de Responsabilidad Corporativa de Ara, explicó que la compañía comenzó a movilizar estos recursos desde que conoció la magnitud de las afectaciones provocadas por el sismo. “Tiendas Ara es una compañía que ha crecido con las comunidades y a ellas. Desde el minuto uno, cuando se supo la afectación en el Pacífico colombiano, activamos la ejecución de 39 toneladas de alimentos y productos básicos”, señaló Dueñas en entrevista con 6AM W.

La empresa indicó que la entrega será coordinada con el Gobierno Nacional y el Banco de Alimentos, con el propósito de que los productos lleguen a las familias que requieren atención inmediata. La donación incluye agua, arroz, aceite, pasta, granos, alimentos enlatados, harina, panela, avena y leche en polvo, además de artículos de higiene y otros elementos básicos para afrontar los primeros días posteriores a la emergencia. “Son aproximadamente $200 millones con los cuales buscamos atender esas necesidades iniciales”, afirmó el directivo. Además de la entrega directa de alimentos, Ara anunció otras medidas para ampliar la ayuda a las personas afectadas. La compañía dispondrá bonos de sus tiendas para que sean redimidos por los damnificados en productos de la canasta básica familiar. De esta manera, busca complementar las entregas de alimentos con un mecanismo que permita atender necesidades específicas. Conozca más: Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar

D1 también hace parte de la respuesta empresarial

La cadena de tiendas D1, vinculada al grupo Valorem, también hace parte de las iniciativas empresariales que se han activado para apoyar la atención de la emergencia. Valorem y compañías vinculadas señalaron que trabajan en coordinación con las autoridades, la oficina de la Primera Dama y organizaciones encargadas de canalizar las ayudas hacia las comunidades afectadas. Así las cosas, las tiendas D1, canalizando a través de la fundación Santo Domingo, harán una donación de 1.000 toneladas de comida. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Terremoto pone a prueba al nuevo Gobierno de De la Espriella

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