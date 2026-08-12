Ara y D1 se suman con toneladas de alimentos para los damnificados por el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto dejó daños materiales, personas afectadas y una emergencia que mantiene a las autoridades y organizaciones humanitarias concentradas en atender las necesidades más urgentes.
En medio de esta situación, el sector empresarial también comenzó a movilizar recursos para apoyar a las comunidades damnificadas. Entre las compañías que anunciaron iniciativas están Tiendas Ara y D1, que preparan ayudas en alimentos, productos de primera necesidad y mecanismos para ampliar las donaciones.
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