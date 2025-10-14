En Medellín se realizó el primer implante de iris artificial en Colombia. ¿Cómo lo lograron?

Un hombre de 80 años que había perdido en el último año gran parte de su calidad de vida por problemas de visión logró recuperar nuevamente su vista gracias a un inédito procedimiento en Colombia realizado en la Clínica Oftalmológica de Antioquia, en Medellín.
El paciente, de 80 años, un extranjero proveniente de Curazao, había perdido prácticamente su vista, escasamente podía distinguir sombras, así que buscando algún tratamiento que le permitiera volver a ver, encontró que en Medellín podían hacerle una cirugía de vanguardia. El encargado del procedimiento fue el doctor Germán Giraldo, quien tenía como objetivo realizar un implante de iris artificial utilizando silicona biocompatible, con la cual hicieron pequeñas incisiones para reemplazar el iris natural.