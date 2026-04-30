Estos son los presuntos delincuentes baleados por un soldado en caso de hurto en el barrio Suramericana, Medellín

Dos jóvenes murieron y otro resultó lesionado en un presunto caso de hurto de una motocicleta a un soldado de la Cuarta Brigada del Ejército, quien reaccionó al hecho delictivo reaccionando con su arma de dotación. Los presuntos delincuentes habrían intimidado al militar, quien estaba de civil, con un arma traumática.
Este aparente hecho delictivo se produjo a las 7:49 de la noche de este miércoles en la carrera 68 con la calle 48, en el barrio Suramericana, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), luego de que dos motocicletas interceptaran al militar, quien se movilizaba en una Yamaha N-Max en compañía de su novia.