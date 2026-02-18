x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Agentes de tránsito en Medellín desatan polémica por uso de cascos abiertos y retiro de moto de propiedad privada

El suceso ocurrió en el barrio San Joaquín, al occidente de Medellín. El asunto pone la lupa sobre el accionar de las autoridades viales.

  • A la izquierda, la distancia entre la moto y la acera. A la derecha, momento en el que el agente retira la motocicleta de un espacio privado. FOTO: imagen tomada de redes.
    A la izquierda, la distancia entre la moto y la acera. A la derecha, momento en el que el agente retira la motocicleta de un espacio privado. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Parece que algunos agentes de tránsito de Medellín ni se saben la norma que deben regular, ni se les puede hacer un recordatorio de que ellos también deben cumplirlas. Eso podría concluirse de un video que registró un presunto abuso de autoridad por parte de un grupo de estos funcionarios, que generó debate en redes sociales sobre la forma en que se aplican las normas de movilidad.

En las imágenes se observa cómo un grupo de uniformados se moviliza por una de las calles del occidente de Medellín usando sus cascos abatibles abiertos, hecho que, según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, está completamente prohibido. Según la norma, estos elementos de seguridad deben usarse con la mentonera totalmente cerrada y asegurada mientras el vehículo está en movimiento.


A raíz del suceso, quien sería un residente del sector grabó la posible infracción y además les recordó a los agentes que lo que estaban haciendo estaba prohibido por la misma norma que ellos deben regular.

Ante el reclamo, un agente de tránsito –identificado al parecer con el número 974– se acercó al ciudadano y en tono desafiante le preguntó de quién era la motocicleta que estaba en una amplia acera de la propiedad desde donde el hombre estaba grabando el suceso.

El hombre le respondió que la moto era suya y es ahí cuando el agente 974 –al parecer de manera arbitraria– tomó la motocicleta y la movió hasta la vía pública, pese a que quien graba le indicó que la estaba sacando de un espacio privado.

Lea también: Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio

Luego, otro agente que no se logra identificar tomó fotografías de las placas.

Al parecer, el argumento de los agentes para proceder de esta manera estaría en que la moto supuestamente estaría obstaculizando el paso de peatones. La cuestión es que, como se observa en el video, había una buena distancia entre la acera y donde estaba la moto.



En las imágenes no se alcanzó a observar si la moto fue inmovilizada y si al conductor se le impuso comparendo.

A raíz del suceso, este medio consultó a la Secretaría de Movilidad sobre lo ocurrido y preguntó cuál fue el argumento para retirar un vehículo desde un inmueble sin autorización de su propietario. Asimismo, se indagó si, en caso de haberse impuesto un “parte”, cuál fue el motivo específico y, en caso de inmovilización, cuál fue la causa.

Desde la entidad confirmaron que el suceso sí ocurrió y que se dio en el barrio San Joaquín, al occidente de Medellín.

Desde Movilidad explicaron que la presencia de los agentes en el sector obedecía a controles por reiteradas quejas ciudadanas relacionadas con mal estacionamiento, especialmente de motocicletas en los alrededores del barrio San Joaquín.



“La Secretaría de Movilidad informa que la presencia de nuestros agentes en el sector obedece a un control a causa de reiteradas quejas de la ciudadanía por mal estacionamiento de vehículos”, indicó la entidad.

También agregaron que es frecuente encontrar vehículos estacionados en andenes y espacios de uso público, lo que afecta el tránsito de peatones. En ese sentido, recordaron que el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito prohíbe estacionar sobre andenes, zonas verdes o espacios destinados a peatones. Según la Secretaría, ese sería el fundamento del peculiar procedimiento.

Sin embargo, frente a los demás interrogantes —como el retiro del vehículo desde un inmueble y la eventual inmovilización— no hubo respuesta adicional.

Por ahora también es un misterio si a los agentes sorprendidos manejando con el casco abatible abierto se les impuso comparendo.

Este suceso hizo recordar otro ocurrido en enero de este año. Según un video difundido por la cuenta Gente Envigado, durante un retén de movilidad en la vía Las Palmas, un conductor fue requerido para revisar el estado de las llantas de su motocicleta. Tras la inspección, el ciudadano pidió que también se verificaran las llantas de una moto oficial de la Policía que apoyaba el operativo.

El perito de tránsito accedió a la solicitud y, al medir la llanta del vehículo oficial, determinó que no cumplía con la norma. En el video se escucha claramente cuando el funcionario afirma que “no cumple”. Sin embargo, según el denunciante, tras ese resultado se suspendió la revisión de los demás vehículos oficiales y no se impuso ningún comparendo al uniformado que conducía la motocicleta con llantas desgastadas.

La situación generó cuestionamientos sobre si se aplicaron los mismos criterios para todos los ciudadanos. El denunciante aseguró que, si el argumento para sancionar a un particular era la seguridad vial —debido al riesgo que representan las llantas en mal estado—, ese mismo criterio debía aplicarse a la motocicleta oficial, que estaba en iguales condiciones. Incluso, el video muestra que al finalizar el operativo los agentes se retiraron en el mismo vehículo.

Consultada por este medio, la Alcaldía de Envigado confirmó que el hecho ocurrió el 25 de enero durante un operativo conjunto. Según explicó, la revisión a la moto oficial fue preventiva y no dio lugar a un procedimiento sancionatorio porque el vehículo no estaba en circulación ni había sido detenido formalmente. Indicaron además que se realizó un informe interno para activar protocolos de mantenimiento.

Club intelecto
Utilidad para la vida