Los cinco planes para frenar producción de basura antes de 2030 en Medellín

El Valle de Aburrá libra una carrera contra el reloj ante el aumento imparable en la generación de basura. En apenas los dos primeros meses de 2026, Medellín incrementó su producción de residuos en 60 toneladas diarias, una tendencia que acelera el agotamiento del relleno La Pradera. Este repunte no es un hecho aislado: en 2025 la ciudad ya había registrado un saldo rojo, pasando de un promedio diario de 1.926 toneladas en 2024 a 2.068 toneladas, un crecimiento del 7,42%.
Para las autoridades, expertos y organizaciones civiles está claro que para evitar una crisis a futuro es necesario avanzar con celeridad en programas de economía circular que fomenten la separación en la fuente, el aprovechamiento y la valorización de los residuos, además de la creación de una cultura ciudadana de corresponsabilidad con el manejo de residuos.