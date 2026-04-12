Los cinco planes para frenar producción de basura antes de 2030 en Medellín

El Valle de Aburrá libra una carrera contra el reloj ante el aumento imparable en la generación de basura. En apenas los dos primeros meses de 2026, Medellín incrementó su producción de residuos en 60 toneladas diarias, una tendencia que acelera el agotamiento del relleno La Pradera. Este repunte no es un hecho aislado: en 2025 la ciudad ya había registrado un saldo rojo, pasando de un promedio diario de 1.926 toneladas en 2024 a 2.068 toneladas, un crecimiento del 7,42%. Para las autoridades, expertos y organizaciones civiles está claro que para evitar una crisis a futuro es necesario avanzar con celeridad en programas de economía circular que fomenten la separación en la fuente, el aprovechamiento y la valorización de los residuos, además de la creación de una cultura ciudadana de corresponsabilidad con el manejo de residuos.





El gerente de Emvarias, Gustavo Castaño Galvis, explicó que ese crecimiento sostenido se debe a dinámicas demográficas y de consumo (crecimiento poblacional, más empaques de domicilios, más turistas, más restaurantes) y que entre 2026 y 2029 se esperan estrenar proyectos regionales que aumenten el aprovechamiento de residuos para reducir las toneladas diarias que llegan a La Pradera.



En un informe sobre los retos de la ciudad en 2026, Medellín Cómo Vamos resaltó la urgencia de avanzar en estrategias de corto y mediano plazo, pues si continúan las mismas prácticas actuales, para 2030 se habrá ocupado el 68% de la capacidad del nuevo vaso La Piñuela en La Pradera. Lo anterior sin tener en cuenta que el relleno sanitario es usado por más de 40 municipios de Antioquia y que el 90% de los municipios dependen de este como única opción ante alguna urgencia.



La meta del plan de desarrollo de Medellín (2024-2027) es llevar a 25% la tasa de residuos reciclables aprovechados; según Emvarias, el cumplimiento acumulado a febrero de 2026 iba en 22%. Pero los retos son mayúsculos.

Planes para alargar la vida útil

Según Castaño Galvis, Medellín trabaja en cinco frentes para reducir la producción de basura, con una inversión estimada de medio billón de pesos. Uno de estos tiene que ver con residuos orgánicos. El informe de caracterización de residuos sólidos residenciales de la Alcaldía, publicado en 2025, muestra que el 86% de los residuos sólidos generados en las casas es potencialmente aprovechable, siendo el principal el orgánico (Cáscaras de frutas y verduras, cascarones de huevo, restos de café, hojas secas, flores, ramas). Lea también ¡Qué belleza! Hay cinco cerditos que buscan un hogar en Medellín





El gerente Castaño contó que avanzan en la construcción de una planta de tratamiento de orgánicos en La Pradera que puede procesar 52 toneladas al día, además de reducir la generación de lixiviados. Estaría lista a finales de 2027 o principios de 2028. Antes de 2029 se espera el estreno de otra planta similar de 10 toneladas, financiada dentro de un convenio con el gobierno de Corea del Sur.



Emvarias también avanza en determinar la factibilidad de implementar otra planta de tratamiento de orgánicos en el sur del Valle de Aburrá.



Otro campo tiene que ver con la producción de Combustible Derivado de Residuos o CDR, generado a partir del tratamiento, trituración y selección de residuos urbanos, comerciales e industriales no peligrosos. Castaño dijo que solo este plan ayudaría a desviar hasta 40% de los desechos que van al relleno y que el proyecto estaría listo en 2028.



También está la futura planta de biogás en La Pradera, que busca capturar metano de los residuos para convertirlo en energía renovable que pueda abastecer a 200.000 familias en Antioquia para finales de 2027.





El BID financia con 200.000 dólares un proyecto piloto para diseñar rutas exclusivas para la recolección de residuos en barrios de Medellín. Por ejemplo, las comunas Doce de Octubre, Robledo y San Javier lideran en la generación de residuos aprovechables, seguidas por El Poblado y Buenos Aires. Se estima que cada habitante de Medellín genera en promedio 0,47 kilos de residuos sólidos al día, aunque es relevante ver las diferencias entre zonas de la ciudad: mientras que en la zona nororiental la generación promedio diaria es de 0,45 kilos por persona, en la zona suroriental asciende a 0,75 kilogramos.



Un quinto frente es la construcción de una estación de transferencia, una obra esperada por más de tres décadas. Es una infraestructura que permitirá el trasvase de residuos desde carros compactadores pequeños (de 9 toneladas) hacia tractocamiones de gran capacidad (27 toneladas). Este sistema reducirá los desplazamientos de la flota de recolección, que pasará de recorrer 57 kilómetros hasta La Pradera a solo 3 hasta la estación. La obra, a cargo de Emvarias, debe finalizar en el segundo semestre de 2027 en un lote cerca al puente del Mico, en el norte de la ciudad.

Cambios urgentes

El esquema de gestión de desechos sólidos en Antioquia atraviesa una fase crítica, tanto en lo operativo como en lo ambiental, lo que obliga a implementar estrategias urgentes para disminuir el volumen de basura que llega a los depósitos finales.



De acuerdo con Antioquia Cómo Vamos, durante 2024 se generaron más de 1.619.540 toneladas de residuos; la gran mayoría se destinó a rellenos sanitarios, mientras que una porción menor terminó en celdas transitorias o botaderos a cielo abierto. El panorama se complica al observar que, para diciembre de ese año, el 43% de los pueblos dependía de sitios con una vida útil restante de apenas 3 a 6 años. En contraste, solo el 16% de los municipios cuenta con espacios de disposición con una capacidad superior a los 9 años.



La situación de La Pradera es especialmente alarmante, pues este relleno recibió el 81% de los residuos totales del departamento en 2024 y su vida útil se estima solo hasta 2033. A esto se suma que cerca del 90% de los municipios antioqueños lo consideran su opción de contingencia ante emergencias, aumentando la presión sobre este terreno. Lea también ¿Cómo está el alcantarillado de Medellín para estos aguaceros?





El gerente de Emvarias enfatizó que la separación en la fuente es el primer paso crítico para fortalecer la economía circular en Medellín. Al clasificar los residuos correctamente, se garantiza que el material aprovechable sea entregado a los recicladores de oficio, evitando que termine enterrado en el relleno sanitario y permitiendo su reintegración a la cadena productiva. Asimismo, hizo un llamado a la disciplina ciudadana respecto a los horarios de recolección, instando a los usuarios a sacar sus residuos únicamente en las frecuencias establecidas para evitar la presencia permanente de desechos en las calles.

Acuerdo con Corea del Sur hasta 2030

La Alcaldía de Medellín y el gobierno de Corea del Sur firmaron un acuerdo de cooperación por 14,6 millones de dólares destinado a transformar, entre 2026 y 2031, el modelo de gestión de residuos sólidos de la ciudad.