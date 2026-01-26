Así quedó el Pico y Placa esta semana en Medellín y el Valle de Aburrá: recuerde que no ha cambiado todavía

Esta semana del 26 al 30 de enero en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá regirá la medida del Pico y Placa con los mismos números del año pasado.

Esto quiere decir que, en el caso de los carros particulares, los lunes no podrán circular aquellos cuyas placas terminan en 6 y 9; los martes, aquellos que terminen en 5 y 7; los miércoles, 1 y 8; los jueves, 0 y 2; y los viernes, 3 y 4.

Esta misma distribución de números aplica para las motos, pero para el primer número de sus placas.

Recuerde que si esta semana incumple la restricción, recibirá una multa por un valor de 633.111 pesos, de acuerdo con la Unidad de Valor Básico (UVB) y, además, le pueden inmovilizar el vehículo.