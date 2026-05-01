Petro convirtió las marchas del Día del Trabajo en una plataforma con poca asistencia para promover su Constituyente

El presidente Gustavo Petro participó en las marchas del Día Internacional del Trabajo en Medellín, escenario que utilizó para insistir en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y reforzar su agenda política. En su discurso, reiteró que fue elegido “para volver realidad el Estado social de derecho que proclama la Asamblea Constituyente” y sostuvo que el país “se ha separado de ese mandato de 1991”. El mandatario arremetió contra el Congreso de la República por no avanzar en la consulta popular promovida por su Gobierno. “Se entregó la consulta popular en el Congreso de Colombia para que la convocara. ¿Y qué hicieron? Trampa”, afirmó. Según dijo, en el Senado se habrían bloqueado votaciones para impedir la convocatoria.

Anunció que ya comenzó la recolección de firmas para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente. Explicó que se requieren cinco millones de apoyos ciudadanos y que la iniciativa será financiada únicamente con aportes del pueblo, sin participación de grandes empresarios o banqueros. Petro detalló que la recolección está siendo liderada por dirigentes sociales y étnicos, y convocó a la ciudadanía a organizar comités en todo el país para avanzar en el proceso. Invitó a descargar los formularios oficiales, recolectar firmas en barrios, lugares de trabajo y estudio, y presentarlas ante el Congreso. Además, indicó que la meta es entregar las firmas el próximo 20 de julio, coincidiendo con la instalación de un nuevo Congreso. Afirmó que esa corporación deberá decidir si acoge o no el mandato popular de convocar la Constituyente. El presidente incluso proyectó el escenario posterior a su mandato: aseguró que el próximo gobierno tendría la obligación de promulgar la convocatoria si se cumplen los requisitos, y anticipó nuevas movilizaciones en las calles para respaldar la iniciativa. En contexto: Constituyente, “paz total” y elecciones: Los temas que se agitarán con la anunciada visita de Petro a Medellín

Reforma constitucional y cambios al sistema político

Durante su intervención, Petro planteó que no se trata de reemplazar la Constitución de 1991, sino de agregarle dos capítulos. Según explicó, uno estaría orientado a garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales —como el trabajo, la salud, la pensión y el acceso a la tierra—, mientras que el otro buscaría reformar el sistema político para combatir la corrupción. En ese punto, afirmó que la Constituyente permitiría endurecer las sanciones contra prácticas corruptas, eliminar el clientelismo y fortalecer la democracia. También mencionó la necesidad de avanzar en transformaciones como la reforma a la minería y propuso que el Banco de la República compre el oro para enfrentar economías ilegales.

Balance de gobierno y defensa de reformas

El presidente defendió los resultados de su administración, señalando que “hoy hay más vida en Colombia” y que existen mayores garantías democráticas. Aseguró que “hay más salario formal y menos jornada de trabajo” y que las condiciones de vida han mejorado. Sostuvo que el hambre ha retrocedido y que han disminuido las muertes por desnutrición infantil. “Si una persona puede abrir su nevera y tiene más comida que cuando empezó este gobierno, hemos triunfado”, expresó. En materia de empleo, indicó que el país registra una de las tasas de desocupación más bajas en décadas y atribuyó ese comportamiento, en parte, al sector salud, que calificó como el mayor generador de puestos de trabajo recientes. También defendió el aumento del salario, asegurando que el concepto de “salario vital” ha beneficiado no solo a quienes ganan el mínimo, sino a otros segmentos de trabajadores, y afirmó que las mujeres han tenido un crecimiento destacado en sus ingresos.

Reformas en salud y pensiones

El mandatario cuestionó los obstáculos que han enfrentado sus reformas. Señaló que la reforma pensional no ha avanzado por decisiones de la Corte Constitucional y criticó el manejo de la reforma a la salud. Aseguró que existe una narrativa que busca mostrar un caos en el sistema y denunció presuntos manejos irregulares de recursos por parte de actores privados. En ese contexto, dio un plazo de 15 días a la Superintendencia de Salud para presentar un informe sobre posibles responsables. Vea también: Marchas del Día del Trabajo en Colombia avanzan con fuerte dispositivo de seguridad También pidió investigar a directivos de la Fiduprevisora por la no implementación de la reforma en varios territorios y llamó a los trabajadores a trasladarse a Colpensiones.

Presencias políticas y cuestionamientos por la jornada

A la manifestación asistieron varios integrantes del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. También estuvo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es investigado y fue visto hablando al oído del presidente durante el evento. La presencia de altos funcionarios y el contenido del discurso generaron cuestionamientos desde distintos sectores, que consideran que el Gobierno ha venido impulsando las movilizaciones como parte de una agenda oficial, aprovechando una fecha tradicionalmente asociada a reivindicaciones laborales.

Gobernador de Antioquia critica la asistencia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a través de su cuenta en X con un mensaje crítico acompañado de una imagen panorámica que evidenciaría baja asistencia. “Aquí no fue presidente @petrogustavo. ¡En Antioquia no pega el comunismo! Nosotros elegimos trabajar y construir nuestro propio destino: dejamos la piel en cada causa que emprendemos y la sacamos adelante”, escribió.