¿De qué se trata el Conpes que el Gobierno Petro lanzó en las marchas del Día del Trabajo?

En medio de la manifestación del Día del Trabajo, el Gobierno Petro oficializó el Conpes 4189. Se trata de un hoja de ruta y prácticamente el brazo financiero de la reforma laboral. Contará con un gasto de $1,82 billones para realizar varios cambios en la política laboral en Colombia.
El anuncio se realizó en Medellín y lo informó el propio Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Según explicó, la idea del Gobierno es realizar “transformaciones estructurales para garantizar condiciones laborales más justas en el país”.
Es importante tener presente que su implementación será gradual y se ejecutará hasta 2035 y contará con seguimiento semestral por parte del Departamento Nacional de Planeación.
La política es de gran magnitud, de hecho, en su avance intervendrán 12 entidades del orden nacional: Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Servicio Público de Empleo (SPE), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).