“Era un apasionado por la música”: allegados hablan del empresario paisa que murió ahogado en playa de Punta Cana

La muerte del empresario Hugo Alberto Zuluaga Quintero a sus 57 años, luego de ser arrastrado por el oleaje en Punta Cana, República Dominicana, sacudió no solo a los distintos gremios de Antioquia, sino también a algunos políticos y conocidos que destacaron sus cualidades como persona.
La muerte de Zuluaga Quintero ocurrió el pasado 3 de abril en una de las playas de este paradisiaco destino del Caribe, cuando se encontraba en el mar con sus hijos de 12 y 14 años.
Según el reporte oficial, el incidente se produjo en la zona de playa de un complejo hotelero en la zona de Bávaro–Punta Cana, en la provincia La Altagracia.
Tras registrarse la emergencia, se emitió una alerta que los organismos de rescate atendieron con prontitud, logrando rescatar con vida a los dos menores de edad. Sin embargo, del empresario no se supo nada durante 40 minutos, hasta que lo hallaron y de inmediato procedieron con las maniobras de rescate.