Así fue como Natalia Linares pasó de un salto escolar, a la élite mundial del atletismo

Sin imaginarlo, el atletismo cambió la vida de Natalia Linares y la de su familia, que no sabía qué hacer con la hiperactividad de aquella niña inquieta y de fina sonrisa. Aproximadamente 13 años atrás, la deportista que nació en Valledupar hace 23 años no sabía nada del mundo atlético y, por ende, de nombres de prestigio como el de Caterine Ibargüen, medallista de oro mundial y olímpica, tras la que se convertiría, con el paso del tiempo, en su sucesora en el salto largo.
El giro de 180 grados se presentó en una clase de educación física en el colegio Gimnasio del Norte de Valledupar, en la cual deslumbró con sus capacidades. Su profesor Fabián Martínez instaló colchonetas y les dijo a los alumnos que corrieran, saltaran y aterrizaran sobre ellas, simulando un foso de atletismo.