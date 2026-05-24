Artistas internacionales harán parte del concierto para La Casita de Nicolás

Se trata del show que se celebra anualmente para recaudar fondos para La Casita de Nicolás, entidad sin ánimo de lucro que desde 1978 está desarrollando programas de protección y adopción a la niñez en Medellín.

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En esta ocasión, el espectáculo contará con la participación de La Camerata Jaibaná, una orquesta de cuerdas frotadas que desde hace más de una década se dedica a la difusión de la música de cámara, y que tiene un repertorio que va desde lo barroco hasta la música colombiana.

En el concierto para La Casita habrá tres solistas. Una de ellas es Mimi Jung, violinista coreana que ha participado en algunos de los concursos más importantes de violín del mundo, como el Reina Isabel en Bélgica y el ARD en Alemania. La artista llegará a Medellín desde Estados Unidos, donde vive actualmente y es profesora en el Conservatorio Palos Verdes Music House.