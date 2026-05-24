¿Quién es “Doc Leo”? El misterioso anestesiólogo que falta por capturar en el caso Yulixa Toloza

Mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades en la muerte de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años que falleció tras una cirugía en un centro estético ilegal, las investigaciones y testimonios arrojan que faltaría una persona por ser capturada: “Doc Leo”.

Por la muerte de Yulixa ya se ha capturado a cinco personas que tendrían una presunta participación en la intervención y la desaparición del cuerpo de la mujer. Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron aprehendidos en Cúcuta y tendrían que responder ante la justicia por presunto ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, pues serían quienes estarían en el vehículo donde se habría transportado el cadáver de la estilista.

Lea también | Capturaron a dos hombres por desaparición de Yulixa Toloza: uno sería tío de la dueña del centro estético

Asimismo, en el vecino país de Venezuela fueron arrestados María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, quienes serían la propietaria y el administrador del centro estético, y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que no tendría permiso para ejercer esa labor médica en Colombia.

Sin embargo, de acuerdo al reporte judicial conocido por Noticias Caracol, una sexta persona estaría implicada en la intervención de Yulixa. Este personaje sería una pieza clave para determinar la responsabilidad de cada persona en la muerte de la estilista.

Dentro de los testimonios recogidos, trabajadores del centro Beauty Láser hacen alusión a alias Doc Leo, quien sería el presunto anestesiólogo que participó en la lipólisis láser practicada a la víctima.