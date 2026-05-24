Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quién es “Doc Leo”? El misterioso anestesiólogo que falta por capturar en el caso Yulixa Toloza

A pesar de que ya hay varios capturados por la muerte de Yulixa Toloza, habría una persona clave que estaría prófuga de la justicia. Esta es la pieza que falta.

  • Alias Doc Leo habría participado en sacar el cuerpo de Yulixa del centro estético para su desaparición. Fotos: TikTok @yulixa.toloza y captura video redes sociales
    Alias Doc Leo habría participado en sacar el cuerpo de Yulixa del centro estético para su desaparición. Fotos: TikTok @yulixa.toloza y captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades en la muerte de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años que falleció tras una cirugía en un centro estético ilegal, las investigaciones y testimonios arrojan que faltaría una persona por ser capturada: “Doc Leo”.

Por la muerte de Yulixa ya se ha capturado a cinco personas que tendrían una presunta participación en la intervención y la desaparición del cuerpo de la mujer. Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron aprehendidos en Cúcuta y tendrían que responder ante la justicia por presunto ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, pues serían quienes estarían en el vehículo donde se habría transportado el cadáver de la estilista.

Lea también | Capturaron a dos hombres por desaparición de Yulixa Toloza: uno sería tío de la dueña del centro estético

Asimismo, en el vecino país de Venezuela fueron arrestados María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, quienes serían la propietaria y el administrador del centro estético, y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que no tendría permiso para ejercer esa labor médica en Colombia.

Sin embargo, de acuerdo al reporte judicial conocido por Noticias Caracol, una sexta persona estaría implicada en la intervención de Yulixa. Este personaje sería una pieza clave para determinar la responsabilidad de cada persona en la muerte de la estilista.

Dentro de los testimonios recogidos, trabajadores del centro Beauty Láser hacen alusión a alias Doc Leo, quien sería el presunto anestesiólogo que participó en la lipólisis láser practicada a la víctima.

En el informe que está en manos de la Fiscalía, una de las testigos lo mencionó. “Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace una valoración previa y le realiza una serie de preguntas”, aludió, haciendo referencia al recibimiento de Yulixa.

Pero el hombre habría llegado tiempo después al centro estético cuando la paciente empezó a complicarse. “Ella llama al ‘doc’ Leo y le indica cómo está la paciente y el ‘doc’ Leo llega como a los 15 minutos y me pide que le busque un yelco, unas soluciones y un macrogotero”, detalló.

¿Cuál fue el papel de “Doc Leo” en la muerte de Yulixa?

Para las autoridades, esta persona fue quien canalizó a Yulixa, realizó una valoración previa y le hizo preguntas médicas antes de que el supuesto cirujano, Eduardo David Ramos, iniciara el procedimiento. También fue quien regresó 15 minutos después al lugar cuando Yulixa entró en un estado de somnolencia profunda.

Esta persona también buscaba falsificar documentos, pues a pesar del evidente deterioro de la paciente, “Leo” habría consignado falsamente en una hoja clínica que la mujer “toleró el procedimiento” y salió “sin complicaciones”.

El supuesto anestesiólogo también estaría implicado en el traslado del cuerpo. Las cámaras de seguridad registraron un momento clave a las 7:24 p. m. del día de los hechos, donde se observa a Eduardo David Ramos y a quien sería “Leo” cargando a Yulixa hacia un vehículo en una condición de falta de control corporal.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación busca establecer su identidad real y verificar si contaba con la formación profesional o autorización legal necesaria para aplicar sedantes y participar en este tipo de intervenciones invasivas. El hombre al parecer llegó por la mañana usando una bata negra, pero más tarde se cambió a un saco naranja, presuntamente para evitar ser identificado al momento de retirar el cuerpo del lugar.

Siga leyendo | Otros capturados en el caso de Yulixa Toloza: habrían sido contratados para desaparecer un vehículo utilizado en el crimen

Temas recomendados

Investigación
Fiscalía General de la Nación
Cirugías
Fiscalía
Capturados
Procedimiento estético
Centro estético
Colombia
Bogotá
Venezuela
Cúcuta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos