¿Ahora sí? Tras años de retrasos, Parque Biblioteca Santo Domingo entraría en funcionamiento este semestre

Después de años de retrasos, contratos fallidos y denuncias de corrupción, el Parque Biblioteca Santo Domingo, conocido durante años como Biblioteca España, podría volver a abrir sus puertas este mismo semestre. Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que las obras ya fueron destrabadas y avanzan nuevamente.

Según explicó el mandatario, el proyecto fue recibido por su administración en medio de serias irregularidades contractuales.

“La Biblioteca España es otro entuerto que nosotros recibimos y tiene detrás parte de los hallazgos de corrupción que le entregamos a las autoridades”, afirmó.

Gutiérrez señaló que en 2021, durante la administración anterior, se adjudicó de manera irregular un contrato a la empresa IDC (quienes, según el mandatario, serían dueños del lote de Aguas Vivas), mediante lo que calificó como un “pliego sastre”, diseñado para que esa compañía se quedara con la obra. Posteriormente, el contrato fue adicionado hasta en un 50%, alcanzando una inversión superior a los $45 mil millones.

“Cuando llegamos en 2024, la empresa dijo que no tenía más plata, algo muy extraño si ya se le había adicionado el contrato hasta el límite permitido. Nos tocó reclamar, denunciar y destrabar el proceso”, explicó el alcalde.

De acuerdo con el mandatario, la Alcaldía logró adjudicar los trabajos pendientes por cerca de $3 mil millones a otra empresa, lo que permitió reactivar las obras. Actualmente, los trabajos avanzan tanto en infraestructura como en dotación.

En sus declaraciones, Gutiérrez también fue enfático en señalar que este espacio no debe seguir llamándose Biblioteca España.

“España no pone un peso en esa biblioteca. Es la biblioteca del Popular, de Santo Domingo, de la Comuna 1 y de toda la ciudad. Los recursos son de Medellín y es de la gente”, sostuvo.

La Administración Distrital proyecta que las cajas 1 y 2 del complejo puedan ser entregadas en abril, mientras que la caja 3, donde se ubica el auditorio, estaría lista en mayo, con el objetivo de que el parque biblioteca quede completamente funcional en el primer semestre del año.