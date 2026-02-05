x

El Atanasio, un muro para el América: 22 años sin vencer a Nacional con público

El Atanasio Girardot sigue siendo un fortín para Atlético Nacional y una deuda histórica para el América, que no gana allí con público desde 2004.

  • En casa y con el apoyo de su afición, Nacional se ha vuelto inexpugnable para el América. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    En casa y con el apoyo de su afición, Nacional se ha vuelto inexpugnable para el América. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El Atanasio Girardot se ha convertido, con el paso de los años, en un territorio prácticamente inexpugnable para el América de Cali cuando enfrenta a Atlético Nacional con público en las tribunas. Las cifras no solo respaldan esa percepción, sino que la refuerzan con contundencia: el conjunto escarlata completa 22 años y 21 partidos sin lograr una victoria en Medellín ante el cuadro verdolaga en esas condiciones.

Según datos del periodista Daniel Osorio Martínez, la última alegría americana en el Atanasio con hinchas presentes se remonta al 11 de mayo de 2004, cuando se impuso 1-0 con anotación de Sergio Herrera. Desde entonces, Nacional ha sabido imponer su localía y transformar su estadio en una fortaleza ante uno de sus rivales históricos.

Incluso, si se amplía el foco más allá del factor del público, la supremacía verdolaga también es clara en los enfrentamientos recientes. La última derrota de Atlético Nacional frente al América ocurrió hace 5 años, 2 meses y 7 días, en un contexto completamente atípico. Fue el 28 de noviembre de 2020, en pleno auge de la pandemia por Covid-19, cuando el cuadro caleño se impuso 3-0 en un estadio vacío, resultado que se dio en medio del campeonato que posteriormente coronaría al América como campeón en una temporada marcada por las dificultades logísticas y deportivas.

Desde 2017, ambos equipos se han enfrentado en 31 oportunidades, con un balance ampliamente favorable para Nacional. Los verdolagas suman 19 victorias, acompañadas de 7 empates y apenas 5 derrotas, números que reflejan una tendencia sostenida de dominio en uno de los clásicos más atractivos del fútbol colombiano.

Más allá de los momentos, los técnicos o las nóminas, el historial reciente confirma que el Atanasio Girardot pesa, y mucho, cuando Atlético Nacional se cruza con el América de Cali. Una estadística que alimenta la confianza del equipo antioqueño y que sigue siendo una cuenta pendiente para los escarlatas.

Copa Sudamericana
Atlético Nacional
Liga BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
Diego Arias
Club intelecto
