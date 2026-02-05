Alerta por cilindro bomba en la mitad de la vía entre Dabeiba y Mutatá, Antioquia

Dicen que al caído, caerle. Y eso está pasando con la movilidad en el Urabá antioqueño, luego de que en la madrugada de este jueves las autoridades reportaran que en el tramo entre Dabeiba y Mutatá estaba ubicado un cilindro, al parecer con explosivos, lo que llevó al cierre de este corredor por más de cuatro horas.
El hallazgo se registró sobre las 5:00 de la mañana en jurisdicción del municipio de Mutatá, luego de que un conductor alertara de la presencia de este elemento a las autoridades, quienes llegaron a la zona y restringieron de inmediato la movilidad.