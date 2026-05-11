Amor por Medellín a flor de piel: el 90% de los medellinenses se siente orgulloso de la ciudad, según encuesta

“Medellín es la mejor ciudad del mundo”. Esa es una frase que se escucha en muchos sectores de la ciudad y que está soportada en la encuesta de Cultura Ciudadana 2025, en cuya medición se pudo establecer que el 90% de los medellinenses se siente muy orgulloso de su ciudad.
De acuerdo con esta medición, hecha en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad a 4.059 personas, se pudo establecer que hay un fortalecimiento en la cultura ciudadana y en el orgullo por la ciudad, luego de algunos años en los que se había perdido la confianza en la misma.