Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín

Cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos construyó en 1941 el Pentágono cerca de Washington DC, lo hizo para concentrar todos los departamentos claves de la seguridad del gobierno norteamericano. En 2025, Medellín decidió replicar esta idea construyendo el C5, un edificio que tiene como prioridad concentrar a los departamentos clave de la seguridad ciudadana, adaptándose a los tiempos modernos, para enfrentarse a los grupos criminales del Valle de Aburrá. Se construirá en un espacio de 3.830 metros cuadrados en el sector de Barrio Triste, en el centro de Medellín. Estará cerca a la avenida Regional y a la estación Cisneros del metro, un sitio clave no solo para controlar, sino para reaccionar ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en la capital antioqueña.

Será una edificación de nueve niveles, de los cuales tres serán parqueaderos. Allí quedará la Secretaría de Seguridad de Medellín y el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M), en el que se manejarán todas las cámaras de seguridad de la ciudad, sin importar su tecnología, el helicóptero, el carbyne y hasta el poco prestante Robocop. También estará la línea de emergencias 123 con el Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, la agencia de la Secretaría de Salud de Medellín para la atención de emergencias, el Centro de Control de la Secretaría de Movilidad, la agencia del Dagrd, el 123 Social y la línea 123 Mujer, entre otras dependencias. Entérese: Medellín presentó el C5, el centro de policía y seguridad ciudadana más moderno del país El Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía –por eso el nombre de C5– no es una idea nueva. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que ya se había planteado durante su anterior administración para que lo ejecutaran sus sucesores, pero la dejaron en el abandono. Por esta razón, decidió reestructurarla, adecuándola a las circunstancias actuales y haciendo actualización en sus diseños y se espera que en próximos días inicien las obras físicas. “Una vez tuvimos los diseños, salimos con todo el proceso de contratación. La licitación que se hizo a través de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) como aliado estratégico en materia de seguridad del distrito. Se adjudicó ese proceso contractual, se firmó recientemente el acta de inicio y esperamos que el 17 de diciembre arranquen todas las labores operativas”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Espacio para drones

Con base en los tiempos modernos, la construcción de este edificio no solo tendrá un componente estructural. También será el punto de partida para una modernización tecnológica del distrito. Lo primero es que contará con componentes de Inteligencia Artificial para el análisis de los movimientos delincuenciales en la ciudad, principalmente a partir de lo registrado en las cámaras de seguridad, que también se modernizarán.

Se tendrá un vertipuerto en la parte superior de esta estructura, con el fin de contar con una operación de drones que servirán para la vigilancia aérea de la ciudad, haciendo uso de una esta tecnología que se está volviendo clave en la seguridad del país. “Será una inversión con componente de fortalecimiento en temas tecnológicos para garantizar que no sea simplemente un nuevo edificio sino todo un centro moderno de seguridad”, indicó el alcalde Gutiérrez. Le puede interesar: Visión Cero: la apuesta por reducir la mortalidad en las vías Para la construcción de la edificación se destinarán $220.000 millones de pesos, pero con la suma de los nuevos equipos tecnológicos que tendrá este espacio la cifra podrá llegar a los $300.000 millones. Se espera que la construcción del “pentágono paisa” esté culminada en el segundo trimestre de 2027, tiempo que también se utilizará para adquirir los nuevos equipos que le darán un aire de centro tecnológico y no de un edificio nuevo más.

Cómo se fortalece la seguridad

Con el nuevo C5 se fortalecerá el 123, con la adquisición de carbyne bridge (tecnología para enlazar a los ciudadanos con los servicios de emergencia), equipos de inteligencia artificial, data center y un sistema de emergencias NENA 911, que servirá para asociar todos los números de las líneas de emergencia y segmentarlos con mayor agilidad, según la necesidad.