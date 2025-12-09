Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín

Cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos construyó en 1941 el Pentágono cerca de Washington DC, lo hizo para concentrar todos los departamentos claves de la seguridad del gobierno norteamericano. En 2025, Medellín decidió replicar esta idea construyendo el C5, un edificio que tiene como prioridad concentrar a los departamentos clave de la seguridad ciudadana, adaptándose a los tiempos modernos, para enfrentarse a los grupos criminales del Valle de Aburrá.
Se construirá en un espacio de 3.830 metros cuadrados en el sector de Barrio Triste, en el centro de Medellín. Estará cerca a la avenida Regional y a la estación Cisneros del metro, un sitio clave no solo para controlar, sino para reaccionar ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en la capital antioqueña.